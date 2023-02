BBB 23: Paula pede eliminação de sister e detona: ''Vilãzinha de novela mexicana''

Quarta eliminada do BBB 23, Paula diz que Key Alves cria rivalidade feminina e manda recado debochado para a jogadora de vôlei

Quarta eliminada do BBB 23, Paula (28) participou do BBB - A Eliminação na noite de quarta-feira, 15, com Bruno de Luca (40) e Ana Clara Lima (25) no Multishow!

A biomédica não gostou nada de alguns vídeos que viu de Key Alves (23) no confinamento e criticou as atitudes da jogadora de vôlei. Durante o quadro de plaquinhas, ela deu a placa 'fake news' para a atleta e explicou: "Key cria uma rivalidade feminina comigo e com a Larissa. Uma coisa louca. Faz uns comentários, não tem sororidade, não tem empatia. Chega lá no Quarto do Líder, ela vira uma pessoa, quando desce já é outra."

A paraense ainda desabafou. "Me surpreendeu muito. Não gostar de mim é uma coisa, porque não sou obrigada a gostar de ninguém, mas respeitar... Eu sou obrigada a respeitar todo mundo, e comigo não teve respeito. Então, para mim, ela é uma fake news", disparou sobre a sister.

Ao fazer um discurso inspirada em Tadeu Schmidt, Paula desceu a lenha em Key Alves. "Hoje, nós seremos agora apenas 17. Você que foi a pessoa que jogou nessa casa como ninguém, achou que estava manipulando e enganando, você conseguiu. As pessoas que estavam aqui fora conseguiram te acompanhar e você estava no radar do Brasil. Queria dizer que a sua coragem, custou a sua estadia, a sua ficada na casa. E agora, quem sai nessa noite? Você que acredita que é boa no que faz? Que acha que dá sacadas de mestre?", iniciou a biomédica.

"Você que acredita que pegar uma bola como ninguém? Você mesma, Key Alves! Vem pra cá pra fora, porque você não passa de uma vilãzinha de novela mexicana", disse ela.

Paula ainda revelou com quem não quer manter contato fora do BBB23: "Nesse momento acho que essa galera do quarto, que eu vejo esse vídeo. Ali eu acho só o Gabriel falou que não é legal, mas mesmo assim ele concorda do Cristian se aproximar de mim. Não de pegar, mas concorda do Cristian se aproximar. O Gab, Biel tranquilo! Mas Cristian, Black, Key e Cowboy...", disparou sobre a conversa dos brothers no Quarto do Líder em que Cristian fala sobre se aproximar de Paula para colher informações do jogo.

Confira Paula falando de Key Alves:

A @paulafreitasr_ deu uma de Tadeu e entregou o discurso pra quem ela acha que vai sair semana que vem: Key Alves #BBBAEliminação#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/WoOHKbC0Ut — Multishow (@multishow) February 15, 2023

BBB 23: Guerra de espuma após festa termina em confusão

Após a festa do líder Gustavo na casa do BBB 23, na madrugada desta quinta-feira, 16, os brothers ainda estavam muito agitados, e entraram no Quarto Deserto cantando e dançando. MC Guimê começou a brincadeira fazendo uma rima sobre o after dos crias. Ele chega a citar Aline Wirley, dizendo que a ex-Rouge “embaça” o pós-festa na casa.

Ricardo pegou uma espuma de barbear e colocou na mão de Bruno Gaga, que passou a espuma nas costas de Bruna Griphao, e o próprio biomédico espirrou a espuma no cabelo da atriz. Bruna também passou a espuma no rosto de Fred. O youtuber, do Desimpedidos, limpou o rosto em um dos lençóis. Bruno disse que foi Ricardo quem jogou a espuma em Bruna. Fred vai atrás de Ricardo e os dois jogam desodorante um no outro.

Em seguida, Larissa entra no quarto, e Marvvila passa espuma no rosto da professora de Educação Física. Irritada, a sister gritou: “Pegou dentro do meu olho!”. Ela vai para o banheiro tentar limpar o rosto. "Já tomei banho. Eu falei para parar de jogar", disparou Larissa, enquanto se lavava. "Esse tipo de coisa não tem graça", disse Aline, que acrescentou: "As pessoas se passam".

"Foi o Alface, briga com ele", entregou Sarah Aline. "Não pedi isso. Nada a ver, lavei o cabelo hoje. Que brincadeira imbecil", afirmou a psicóloga, que completou: "Passou do limite. Nada a ver, brincadeira de quinta série".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!