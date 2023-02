BBB 23: Guerra de espuma após festa termina em confusão: ''Brincadeira de quinta série''

Após festa do líder Gustavo, brothers fazem guerra de espuma no quarto e sisters se irritam com a brincadeira

Após a festa do líder Gustavo na casa do BBB 23, na madrugada desta quinta-feira, 16, os brothers ainda estavam muito agitados, e entraram no Quarto Deserto cantando e dançando.

MC Guimê começou a brincadeira fazendo uma rima sobre o after dos crias. Ele chega a citar Aline Wirley, dizendo que a ex-Rouge “embaça” o pós-festa na casa.

Em determinado momento, Ricardo pegou uma espuma de barbear e colocou na mão de Bruno Gaga, que passou a espuma nas costas de Bruna Griphao, e o próprio biomédico espirrou a espuma no cabelo da atriz. Bruna também passou a espuma no rosto de Fred.

O youtuber, do Desimpedidos, limpou o rosto em um dos lençóis. Bruno disse que foi Ricardo quem jogou a espuma em Bruna. Fred vai atrás de Ricardo e os dois jogam desodorante um no outro.

Em seguida, Larissa entra no quarto, e Marvvila passa espuma no rosto da professora de Educação Física. Irritada, a sister gritou: “Pegou dentro do meu olho!”. Ela vai para o banheiro tentar limpar o rosto.

"Já tomei banho. Eu falei para parar de jogar", disparou Larissa, enquanto se lavava. "Esse tipo de coisa não tem graça", disse Aline, que acrescentou: "As pessoas se passam".

"Foi o Alface, briga com ele", entregou Sarah Aline. "Não pedi isso. Nada a ver, lavei o cabelo hoje. Que brincadeira imbecil", afirmou a psicóloga, que completou: "Passou do limite. Nada a ver, brincadeira de quinta série".

Tempo depois, ela volta para o quarto e fala para Ricardo: “Alface, vai limpar tudo. Começa trocando a roupa de cama”, pediu. “Ninguém tem limite”, disparou ainda. “Passamos do ponto”, finalizou Guimê.

Logo após, Marvvila falou que foi empurrada por Aline Wirley no meio da brincadeira. "Você está interpretando errado", se defendeu Aline. "Ninguém tratou assim. Você está falando 'sai, sai, sai'. Até o ponto que estava legal para você, estava maneiro. No ponto que você queria dormir, você falou 'sai fora'", disparou Marvvila.

Confira:

BBB 23: Fred Nicácio se desespera e cogita abandonar o reality

Na tarde de quarta-feira, 15, Fred Nicácio (35) não aguentou a pressão dentro do reality e caiu no choro mais uma vez! Durante o desabafo com Aline Wirley, o médico revelou que se sente desprezado pelos brothers. "Estou me sentindo encurralado, acuado", desabafou.

"Não aguento mais todo mundo me vendo como seu fosse uma pessoa muito ruim", contou ele, aos prantos. "Eu sinto a energia das pessoas com relação a mim. Não estou aguentando, está desesperador as pessoas me olhando como se eu fosse uma coisa terrível", confessou.

Para amenizar o desespero do colega, a ex-rouge tentou consolar o companheiro. "Estamos julgando uns aos outros sim, e as nossas escolhas e nosso atos estão sendo julgados, sim. Mas esse medo você está criando. Não tenha medo. Não desanime, você não pode fazer isso com você agora", disse a cantora.

Inconsolável, Nicácio questionou: “O que eu fiz para receber tanto desafeto? Estou com medo de agir, qualquer bom dia que eu dê, qualquer risada, eu tenho medo de ser mal-interpretado. Como eu faço?", indagou o médico. "Você só tem que ser você", afirmou Aline.

