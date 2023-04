BBB 23: O discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Ricardo Alface

Tadeu Schmidt fala sobre o mundo de referências e o jogo de Ricardo Alface antes de eliminar o brother na reta final do BBB 23

Na noite desta quinta-feira, 20, o brother Ricardo Alface foi eliminado do BBB 23, da Globo, e ouviu o discurso de eliminação de Tadeu Schmidt em sua despedida. O apresentador falou sobre o jogo dele, as referências que ele trouxe para a casa e sua origem antes de eliminá-lo.

Confira o discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Ricardo Alface:

“Chegou a hora, quando eu terminar, seremos 4. Vejam que incoerência, num jogo em que planta é a coisa que mais se critica, a toda hora se fala de um vegetal nessa casa: Alface. Aliás, uma verdura não era tão falada desde os tempos do espinafre do Popeye. Meti logo uma referência aqui porque o Alface adora cultura pop, história, mitologia, alguma coisa que ajude a entender a situação. Eu decidi pegar essa característica do Alface para falar da Larissa. Que referência que o Ricardo usaria para falar da Larissa? Fênix, a ave mitológica que pegava fogo, mas ressurgia das cinzas. Larissa foi eliminada no seu primeiro paredão, mas voltou ao programa mais forte e já venceu dois paredões. Olha que situação curiosa. Larissa foi eliminada em um paredão em que Domitila ficou. E depois Domitila foi eliminada em um paredão em que Larissa ficou. O que mudou para isso acontecer? Sabe o que é mais curioso ainda? O Alface também estava naquele paredão em que a Larissa foi eliminada. O que quer que tenha mudado, valia só para a Domitila ou vale também para o Alface?", disse ele.

"Voltar ao jogo com tanta informação lá de fora é injusto? É poder demais? Mas o Fred Nicácio ficou mais tempo que a Larissa lá fora e já foi eliminado definitivamente. O que a Larissa fez? Voltou para fazer o Deserto invencível? Depois do retorno da Larissa foram seis eliminações do Fundo do Mar seguidas até a extinção do grupo em uma virada inacreditável. Mas o Ricardo nunca foi marítimo. Inclusive ajudou a eliminar gente do lado de lá. Ele é o cavaleiro solitário, o último dos moicanos. E a própria Larissa trouxe também a informação de que o Ricardo vinha fazendo sucesso com o público. Para falar do Alface eu nem precisaria trazer referências, ele já trouxe tantas para explicar suas teorias e falar dos acontecimentos. Falou de mestre dos magos à Roberto Carlos, esparta, Seu Madruga, passada europeia, fora os modos especiais que ele elaborou para encarar o BBB, modo kamikaze, modo Tóquio, modo John Wick, modo Rambo. Mas, no futuro, quem vai ser usado como referência é você, Ricardo. Alguém vai dizer: 'estou no modo Alface'".

"O que significa isso? Significa ser como ninguém, fazer exatamente o que se espera de quem entra nessa casa, protagonizar cenas inesquecíveis, se entregar 100%, dar a vida sem medo, jamais escolher o caminho confortável, jamais se esconder, encarar o confronto, procurar o jogo como ninguém, criar confusão pelas maiores bobagens, mas também despertar a afeto pelo que é mais importante. É assim que o cara mais esquentado da casa consegue levar apenas um voto em 95 dias. É um artista liso. Porque esse caos, esse nervosismo esconde uma pureza. E no fundo a vontade de não desrespeitar ninguém. Quem um dia disse que você não ia ser nada na vida já engoliu há muito tempo, você saiu de casa só com o dinheiro da passagem de ida e voltou mestre. Se o Seu Silvano já sentia tanto orgulho, imagina o que ele sentiria vendo você aqui, esbanjando inteligência, talento e dedicação no seu coliseu. Já que falei de coliseu, da grande arena, que tal a referência do futebol? Cristiano Ronaldo, Zico, Cruijff, Puskás, o que esses craques têm em comum? Não venceram a Copa do Mundo. Aqui estou eu no papel de pai triste, como você já disse certa vez, para dizer que quem sai hoje é você, Alface", finalizou.

Enquete BBB 23: Você gostou da eliminação de Ricardo Alface? Sim, ele tinha que ser eliminado.

Não, ele tinha que chegar até a final.