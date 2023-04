BBB 23: Ricardo Alface é eliminado no 17º paredão

Ricardo Alface deixa a casa do BBB 23 com 68.86% na reta final do reality show

O jogo acabou para Ricardo Alface no BBB 23! Ele foi eliminado do reality show na noite desta quinta-feira, 20, após enfrentar o 17º paredão contra Larissa. Ele recebeu 68,86% dos votos do público na berlinda.

Vale lembrar que Ricardo foi parar no paredão por causa da indicação da líder Bruna Griphao.

Ainda nesta quinta-feira, 20, o público vai conhecer o primeiro participante que já tem vaga na final da temporada após a realização da prova do finalista.

Enquete BBB 23: Você gostou da eliminação de Ricardo Alface? Sim, ele tinha que ser eliminado.

Não, ele tinha que chegar até a final.

Quarto do líder foi fechado

Na tarde desta quinta-feira, 20, o quarto do líder foi fechado para sempre na casa do BBB 23, da Globo. A produção tomou a decisão de encerrar o espaço do líder ao final da liderança de Bruna Griphao. Assim, ela ouviu a mensagem para desocupar o local.

A voz misteriosa do reality show revelou a notícia para os participantes nesta tarde. “Olá, top 5, aqui é a Central do Líder. O Quarto do Líder será fechado. Nossa parceria foi incrível, adorei ser aliada de vocês nas espiadinhas. Se eu contasse tudo o que eu vi e ouvi lá dentro seria uma loucura. Bruna, hora de pegar suas coisas e dar tchauzinho pro quarto. Boa sorte a todos. Obrigado BBB 23”, disse.

Vale lembrar que Bruna Griphao foi a última líder a edição. Ela ganhou a prova que foi realizada na última terça-feira, logo após a eliminação de Domitila Barros.