BBB 23 Nervoso com o paredão, Gabriel se machuca e faz pedido à produção

Gabriel machucou os dedos das mãos por conta da ansiedade com o segundo paredão do BBB 23

Os brothers do BBB 23 acordaram tensos nesta terça-feira, 31, por conta do paredão da semana. A ansiedade é tanta, que Gabriel Tavares (24), que está na berlinda ao lado de Domitila (38) e Cezar Black (34), acabou machucando seus dedos, ao arrancar a pele próxima as unhas. Após o raio-x, o modelo solicitou curativos para a produção.

Gabriel justificou a ação: "Estou com os dedos machucados de arrancar a 'pelinha' de nervoso", disse o brother, que corre o risco de sair da casa mais vigiada do Brasil após o relacionamento polêmico com a atriz Bruna Griphao (23), que precisou da interferência do apresentador do reality, Tadeu Schmidt, após atitudes abusivas de Gabriel.

No recado diário, o modelo falou sobre o assunto: "Estou muito mais tranquilo que antes, na prova Bate-Volta, porque agora depende só do público. Acredito que o Brasil consiga me perdoar, consiga ver que, aos pouquinhos, eu estou mudando. Estou tendo mudanças nas minhas atitudes, na forma como eu falo", declarou.

Mesmo nervoso com a berlinda, ele disse que pretende manter a calma durante o dia: “Eu não estou aqui agora para atacar ninguém, mesmo que indiretamente, com frases fortes. Estou aqui para me defender e mostrar meu ponto”, disse se referindo às recentes brigas da casa, como a sua recente discussão com Domitila.

Por fim, o Brother se mostrou confiante com a sua estadia na casa: “Acredito que hoje vai ser um dia muito importante para mim, porque eu tenho dois objetivos: melhorar como pessoa e ganhar o prêmio hoje. Então seja o que Deus quiser e o que o Brasil quer também", concluiu.

Gabriel tira satisfação com Domitila

Após a formação do paredão, no domingo, 29, Gabriel e Domitila discutiram feio por conta do discurso da sister para continuar na casa. Na ocasião, a ativista pernambucana usou o relacionamento abusivo de Gabriel e Bruna Griphao como um motivo para ficar na casa: “Eu não vim aqui para ficar brincando com coisas que fazem analogia a relacionamentos abusivos. Eu não vim aqui para fazer boa praça”, disse.

Logo em seguida, Gabriel decidiu tirar satisfação com a sister e sobrou até para Bruna Griphao: "Precisava expor a Bruna depois de tudo que vocês conversaram hoje, ontem, anteontem? Você acha maneiro da sua parte? Só queria saber se você acha legal”, pontuou. Domitila rebateu o brother e os dois tiveram uma conversa tensa.