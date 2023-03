BBB 23: MC Guimê reclama após Ricardo se aproximar de rivais e brother justifica atitude

MC Guimê chamou Ricardo para conversar e questionou o biomédico após ele decidir se aproximar dos rivais do reality

MC Guimê decidiu conversar com Ricardo na área externa da casa do BBB 23 sobre a relação dos dois no jogo após o biomédico se desentender com Fred no Jogo da Discórdia desta última segunda-feira, 6.

O cantor afirmou que não quer se envolver na briga entre os dois e que também não concorda com muitas coisas que foram ditas pelo jornalista, contudo, deixou claro que não acha certo o biomédico se aproximar de Cezar.

"Um bagulho que acontece entre eu e você, que é essa parada, eu entendo você desculpar o Black [Cezar], não tô falando que está errado. É um bagulho teu, você está melhor agora, numa vibe boa, mano, segue seu game (...) mas de fato é um bagulho que, se você for ver, eu, no seu lugar, colocando minha opinião, é um bagulho que pro meu jogo é inviável", opinou o funkeiro.

Em seguida, Guimê ressaltou que o jogo muda toda semana e aproveitou para falar sobre a proximidade de Ricardo com os rivais, Cezar Black e Key Alves. O biomédico, então, se justificou: "Sempre deixei claro que game é game e convivência é convivência. Se te incomoda a Key vir trocar ideia comigo, dar risada... se te incomoda eu tirar uma foto com a Key e com o Black, isso aí é com você", afirmou ele.

Por fim, Ricardo ressaltou que a aliança com o cantor segue fechada e mesmo mudando para o Quarto Fundo do Mar seguirá votando nos rivais. "Se você acha que minha convivência com o povo lá está estremecendo e você quer se manter na boa vizinhança, fechar os olhos pro que aconteceu...", pontuou.

Alvo para o paredão

Durante a madrugada, Ricardo conversou com Gabriel Santana, Marvvila e Sarah Aline sobre seu atual conflito no confinamento com Fred. O biomédico acredita que os brothers do Quarto Deserto continuarão jogando juntos nas próximas semanas, mas ele afirmou que não fará o mesmo. Na sequência, o brother deu sua opinião sobre os seus antigos aliados no jogo.

"Aquilo ali é uma bomba, que quando começar a sair um, vai sair um atrás do outro. Não vou falar todo mundo, mas tem uns três ali", disse ele, que preferiu não citar nomes e disse que deixará para o público decidir. "Se eu vou pro Paredão, eu puxo o Fred. Nem que eu saia, irmão, mas eu vou puxar de consciência tranquila", afirma.

