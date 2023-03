BBB 23: Ricardo abandona Quarto Deserto após ser detonado por ex-aliados

ACABOU! Após discutir com Bruna e Cara de Sapato, Ricardo rachou com o grupo Deserto

Fim de uma era no BBB 23! Ricardo (30) abandonou de vez seu grupo, o Quarto Deserto na tarde desta terça-feira, 07. A decisão partiu depois de uma nova discussão acalorada com seus ex-aliados, que estão revoltados com o posicionamento do biomédico desde a formação do último paredão.

Tudo começou quando Ricardo procurou os integrantes do quarto para falar sobre os acontecimentos da última noite. Nada contentes com as justificativas do brother, o grupo Deserto tentou alertar que o biomédico estava se aproximando demais dos rivais e a discussão começou.

Em meio a uma gritaria generalizada, Bruna (23) condenou as atitudes do brother, que trouxe uma treta antiga pra discussão: “Eu nunca te chamei de traíra, de maluco, nunca te chamei de nada disso”. Ricardo rebateu: “Falou sim, falou que eu precisava de tratamento, isso eu não esqueço não”. “

Ainda com os ânimos aflorados, Bruna detonou Ricardo enquanto chorava: “Você é agressivo, você é ruim, você é uma pessoa ruim. Olha como você é baixo. Você é a pessoa mais incoerente que eu já conheci na vida. Tudo o que fizerem com você eu vou bater palma, porque você merece”, declarou.

Bruna dizendo que alface é agressivo e uma pessoa ruim. Isso mesmo, a BRUNA chamando alguém de agressivo.#TeamAlface#BBB23pic.twitter.com/Gjn5tmt975 — Ricardo Alface 🥬 (@eitarickcamargo) March 7, 2023

Cara de Sapato (32) também alfinetou Ricardo: “Você que também tá sendo agressivo aí comigo. Ah vai tomar no c* mesmo, essa p*rra. Tô falando numa boa aqui com você, chamando sua atenção rapaz pro teu bem”, criticou o posicionamento de Alface, que rebateu também aos gritos, enquanto arrumava suas malas.

Ricardo não deixou barato e detonou Fred (33): “Tô saindo fora do quarto, você é um traidor e todo mundo tá passando pano bonitinho”, declarou sobre o jornalista. Guime defendeu: “Não tá junto comigo, não tá junto com a Bruna?”. “Por você eu ponho a mão no fogo”, e criticou uma atitude da atriz, deixando claro que a aliança chegou ao fim.

Entenda o racha do Grupo Deserto

O Grupo Deserto está estremecido desde que Ricardo e Fred tiveram uma discussão acalorada após a formação do último paredão e o biomédico declarou o jornalista como seu rival

"Se eu vou pro Paredão, eu puxo o Fred. Nem que eu saia, irmão, mas eu vou puxar de consciência tranquila", afirma. "Não tô falando que eu sou melhor que ele nem nada, mas é meu rival. E nem tô falando que eu vou ficar, e ele vai sair Mas pra esse embate, ele vai", Ricardo contou para seus antigos desafetos na casa.