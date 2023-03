BBB 23: Ricardo pede desculpa por comportamento: “Momento de estresse”

Após ser criticado por rival, Ricardo surge abalado e pede desculpas no BBB 23

Bastante abalado, Ricardo (30) usou o seu Raio-X desta terça-feira, 07, para pedir desculpas

por se exaltar durante momentos de estresse no BBB 23. Durante o Jogo da Discórdia da última noite, Fred (33) apontou que o biomédico levantava a voz para as mulheres da casa, o que o deixou reflexivo.

"Teve a situação ontem que eu conversei com o Guimê, até o Fredinho tinha levantado no Jogo da Discórdia contra mim. Eu não achei legal, mas eu preferi refletir, conversar com a Sarah e com outras pessoas sobre o fato de eu falar alto e me estressar em alguns pontos, até com as meninas da casa em alguns momentos.", Ricardo concordou com o rival.

O biomédico iniciou o pedido de desculpa apontando alguns erros que cometeu no game: "Teve a briga da Bruna no dia da ação, teve a primeira vez com a Marvvila aqui na copa que eu já me desculpei... mas eu quero voltar aqui, novamente, a falar que eu não me sinto feliz com a forma de me expressar com um momento de estresse”, confessou.

“Eu levanto meu tom de voz, eu fico nervoso, sim. Eu não quero passar essa impressão, eu não quero fazer isso… Mas eu quero pedir desculpa para todas as mulheres do Brasil, que foi errado o que eu fiz, principalmente para a minha mãe e para a minha irmã.", Ricardo concluiu o pedido.

Após treta, Ricardo promete puxar brother para o paredão

Durante a madrugada, Ricardo conversou com alguns aliados sobre as atitudes de Fred após o Jogo da Discórdia. O biomédico já definiu que o jornalista é seu novo alvo e declarou qual será a sua estratégia no game a partir de agora.

"Se eu vou pro Paredão, eu puxo o Fred. Nem que eu saia, irmão, mas eu vou puxar de consciência tranquila", afirma. "Não tô falando que eu sou melhor que ele nem nada, mas é meu rival. E nem tô falando que eu vou ficar, e ele vai sair. Mas pra esse embate, ele vai", Ricardo concluiu seu pensamento.