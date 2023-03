BBB 23: Após treta, Ricardo promete puxar brother para o paredão: ''Nem que eu saia''

Após o clima esquentar durante o Jogo da Discórdia no BBB 23, Ricardo Alface diz que pretende levar Fred Desimpedidos para o paredão

As discussões não acabaram após o Jogo da Discórdia e se estenderam durante a madrugada desta terça-feira, 07. Na área externa da casa do BBB 23, Ricardo (30) conversou com Gabriel Santana (23), Marvvila (23) e Sarah Aline (25) sobre seu atual conflito no confinamento com Fred Desimpedidos (33).

O biomédico acredita que os brothers do Quarto Deserto continuarão jogando juntos nas próximas semanas, mas ele afirmou que não fará o mesmo. Na sequência, o brother deu sua opinião sobre os seus antigos aliados no jogo.

"Aquilo ali é uma bomba, que quando começar a sair um, vai sair um atrás do outro. Não vou falar todo mundo, mas tem uns três ali", disse ele, que preferiu não citar nomes e disse que deixará para o público decidir.

Ele segue, e explicita que pretende levar o jornalista ao Paredão. "Se eu vou pro Paredão, eu puxo o Fred. Nem que eu saia, irmão, mas eu vou puxar de consciência tranquila", afirma.

"Não tô falando que eu sou melhor que ele nem nada, mas é meu rival. E nem tô falando que eu vou ficar, e ele vai sair. Mas pra esse embate, ele vai", Ricardo conclui.

Confira:

Gabriel MAIS UMA VEZ falando que o Fred falou na festa de sexta-feira que votaria em alguns do deserto antes de votar no trio.



Já dizia um pensador contemporâneo: CHAAAAAAATO, mas sempre bom reforçar pic.twitter.com/nVzEfuNPrP — Ricardo Alface (@eitarickcamargo) March 7, 2023

A FRENTE DO SEU TEMPO! Não sabendo da reunião no deserto, Alface já mandou a real:



“Vão conversar, depois vão falar “nosso grupo, vamos voltar, tudo bonitinho, tá desculpado, vamos jogar junto” eles vão fazer isso! E eu tô fora! Tô dando minha palavra, o Brasil pode me tirar!” pic.twitter.com/h75aFNDlZW — Ricardo Alface (@eitarickcamargo) March 7, 2023

“Comigo eu já esperava, agora com você… (Amanda) Se você quiser desculpar depois e jogar junto, tudo bem. Mas eu não vou jogar com quem diz que vota em mim. Pra que? Só pra eu me sentir protegido?” pic.twitter.com/VnsN6ngM1m — Ricardo Alface (@eitarickcamargo) March 7, 2023

BBB 23: Ricardo e Fred brigam após formação do paredão

Após Fred questionar brothers pelos votos em Larissa na formação do paredão, a professora de Educação Física abordou Ricardo no quarto Deserto. A sister se incomodou com uma fala do biomédico no papo com Gabriel Santana, Sarah Aline.

Fred argumentou que Ricardo entrou na conversa para justificar um posicionamento próprio, quando o debate era sobre os votos combinados em grupo. Em contrapartida, Ricardo disse que entrou no papo por acreditar ter ouvido seu nome.

O jornalista falou que o grupo desconfia dele por conta de atitudes do brother, e os ânimos se alteraram. "A partir do momento que você foi para o VIP da Sarah, você não foi a mesma coisa. Eu ainda falei pra você: 'Facinho, você se afastou demais, você tá do lado de lá'. E toda hora a gente começou a desconfiar das suas atitudes", disse Fred. "As suas alianças no outro quarto, você já falou que você tinha. Qual é o problema? Por relação pode, por jogo não pode? Por afeto é bonitinho, por game é maldoso", apontou Ricardo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!