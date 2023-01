BBB 23: MC Guimê participou de reality show musical; saiba qual

Integrante do time Camarote do BBB 23, MC Guimê participou de reality musical da TV Globo

MC Guime (32) foi confirmado na noite desta quinta-feira, 12, como integrante do time Camarote do BBB 23. Um dos funkeiros mais bem sucedidos do país, ele recentemente esteve em destaque após participar de um reality show musical.

O artista participou da segunda temporada do The Masked Singer. Na época, Guimê formou a dupla Lampião e Maria Bonita ao lado de Lexa, sua esposa. Mascarados com a fantasia regional, eles chegaram longe na competição e foram eliminados apenas na semifinal.

“Quando chegou o nome dos personagens, já foi uma emoção e tanta. Meu avô é nordestino. E quando fomos desvendando os desafios, eu fiquei apreensivo. A primeira música em inglês que eu cantei foi aqui no ‘The Masked Singer Brasil’”, disse Guimê.

Outro detalhe curioso sobre MC Guimê no BBB 23, é que o artista vai se reencontrar com Aline Wirley, que também participou da segunda temporada do The Masked Singer. Ela esteve na atração usando a fantasia de caranguejo.

MC GUIMÊ VIVEU POLÊMICA ANTES DO CONFINAMENTO

O funkeiro entrará em confinamento pouco semanas após reatar o casamento com Lexa, com quem mantém um relacionamento há mais de sete anos. Em outubro de 2021 eles anunciaram o término, mas dois meses depois decidiram voltar.

"Léa é e foi simplesmente a pessoa mais incrível que já me relacionei até hj, nosso casamento não foi perfeito pq isso não existe. Mas, em cada detalhe foi maravilhoso estar ao seu lado", disse Guimê na época.

Mas parece que o rompimento fez o casal refletir sobre o futuro e logo eles apareceram juntinhos de novo. No Instagram, Lexa compartilhou um clique dos dois e desabafou com os fãs: “Às vezes você precisa de um tempo para admirar a beleza e valorizar tudo o que foi construído. Às vezes você precisa de um tempo para colocar tudo no seu devido lugar. O respeito, o amor e a admiração nos trouxe até aqui. Te amo amor da minha vida. É uma benção te ter de novo”, declarou.