Desmascarados, Lexa e MC Guimê falam sobre o The Masked Singer: ''Que emoção''

Lexa e MC Guimê usam as redes sociais para contarem como foi viver a experiência do 'The Masked Singer'

CARAS Digital Publicado em 18/04/2022, às 10h33

No último domingo, 17, chegou o momento de desmascarar mais personagens do The Masked Singer Brasil.

Como muitas pessoas já desconfiavam, Maria Bonita e Lampião eram interpretados por Lexa (27) e MC Guimê (29).

E, é claro que o casal não escondeu da web o quanto ficaram emocionados com sua participação no programa.

No Instagram, ambos publicaram vários vídeos e fotos feitos durante a trajetória linda que experienciaram.

“Prazer, Maria Bonita! Que emoção foi viver esse programa ao lado da melhor pessoa do mundo que é o MC Guimê. Nos entregamos, cantamos todos os ritmos e demos o nosso coração em cada participação. Te amo meu Lampião, obrigada por essa troca tão especial! Já já vou postar tudo! E aí, amaram essa dupla?”, questionou a cantora no primeiro post que fez.

“Maria bonita, como encontrar palavras pra conseguir expressar o quanto quero te agradecer?! Eu te amo muito, Lexa. Foi especial e único cada momento que vivemos nessa trajetória, to feliz demais e eternamente grato por você ser assim, tão linda e incrível”, se declarou o rapper nos comentários da esposa.

Em seguida, a musa fez mais uma postagem agradecendo ao programa. “Obrigada The Masked Singer Brasil! Obrigada meu Lampião, MC Guimê, quantos desafios! Quanto orgulho eu tenho de você, amor! Obrigada fãs que torciam pela gente, obrigada TV Globo pelo convite, Ivete Sangalo que arrasa no comando, nossos jurados sensacionais Taís Araújo, Tatá Werneck, Eduardo Sterblitch, Rodrigo Lombardi e Priscilla Alcântara, minha amiga talentosa, meu guardião Eric Trevizol e toda equipe por trás desse programa tão lindo! Nós fizemos de coração”, escreveu.

Guimê publicou diversos registros de bastidores: “Sobre momentos que ficarão pra sempre guardados na memória e no coração”, começou. “Um grande desafio pra mim, pessoal e artístico por diversas fitas, mas eu gosto disso!”.

“Claro que sem todas as pessoas envolvidas comigo e com Maria Bonita nesse lindo projeto, nada disso teria acontecido! Cada uma foi extremamente importante pra essa nossa trajetória no The Masked Singer. Tô muito feliz e me sinto muitíssimo grato pela experiência, por cada aprendizado e por ter feito parte de um programa tão mágico. Ainda mais tendo do lado a melhor companheira da minha vida, a mulher mais linda que eu já conheci, a artista mais incrível e talentosa que eu admiro a cada dia mais, Lexa. Obrigado, obrigado e obrigado”, homenageou o músico.

Sempre muito romântica e carinhosa, a Sapequinha não deixou de fazer uma homenagem ao maridão. “Esse post é pra exaltar o quanto você foi corajoso e saiu da zona de conforto e arrasou demais, MC Guimê. Essa apresentação não foi ao ar, sempre gravamos a mais por conta das repescagens e ensaiávamos antes pra ficar lindão. Parabéns, equipe maravilhosa, vocês tiram onda! E parabéns mais uma vez, amor, por acreditar nas minhas loucuras e desafios”, disse.

Confira os posts de Lexa e MC Guimê sobre sua experiência no The Masked Singer:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC GUIME (@mcguime)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)