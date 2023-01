BBB 23: MC Guimê é confirmado pouco tempo após reatar o casamento com Lexa

Horas após a gafe de sua equipe nas redes sociais, MC Guimê é anunciado no BBB 23: 'Minha meta é ganhar o BBB 23'

O cantor MC Guimê está confirmadíssimo no elenco do grupo Camarote do BBB 23, da Globo. O anúncio oficial dele no reality show aconteceu na noite desta quinta-feira, 12, e ele foi o último nome da lista – que conta com 22 brothers e sisters. A confirmação veio algumas horas após a equipe dele cometer uma gafe nas redes sociais – já que acabaram publicando um vídeo sobre a ida dele ao reality show antes da hora.

MC Guimê tem 30 anos e reatou o casamento com a cantora Lexa há poucas semanas. Ele nasceu em Osasco, em Sâo Paulo, e começou a trabalhar bem cedo em uma quitanda do seu bairro. Ele começou a carreira na música só 15 anos cantando funk. Ele já participou do programa The Masked Singer.

O artista diz que é uma pessoa tranquila e se considera 'good vibes'. Ele é intenso, mas tem equilíbrio. “Consigo me manter sereno mesmo se tudo estiver um caos”, afirmou ele, e completou: “No momento da treta, eu vou ser um pouco 'coach Guimê'”.

Guimê ainda contou que ficou com medo quando recebeu o convite para o BBB 23, mas é fã do reality e resolveu se desafiar e aceitar. “Quando tenho desafios, coloco na mente e no coração, e vou até conseguir. Posso mudar de estratégia e ponto de vista, mas se eu tenho uma meta a ser alcançada, eu sigo nela até realizar. E a minha meta é ganhar o BBB 23”, contou.