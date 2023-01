Lexa fala de gravidez após reatar casamento com MC Guimê: ''Me julgarão?''

Cantora Lexa deixa fãs enlouquecidos ao sugerir gravidez em 2023 após retomar sua união com MC Guimê

A cantora Lexa (27) agitou os fãs nas redes sociais na sexta-feira, 06, ao cogitar gravidez após reatar seu relacionamento de 7 anos com MC Guimê (30)!

Mostrando que quer ser mãe ainda em 2023 depois de ficar cerca de dois meses separada do funkeiro, a artista cogitou, em uma publicação em sua conta no Twitter, uma gravidez, e pediu a opinião de seus seguidores.

"Fãs, se eu tiver um bebê este ano, vocês me julgarão?", questionou Lexa na postagem.

Lexa e MC Guimê decidiram reatar o casamento em dezembro. Os dois oficializaram a união em maio de 2018, na Catedral da Sé, em São Paulo. "Às vezes, você precisa separar para entender que não é bom ficar sem. "Às vezes, você precisa de um tempo para admirar a beleza e valorizar tudo que foi construído. Às vezes, você precisa de um tempo para colocar tudo no seu devido lugar. O respeito, o amor e admiração nos trouxeram até aqui. Te amo, amor da minha vida. É uma bênção de ter de novo", publicou ela ao anunciar a volta do casal.

Vale destacar que MC Guimê tem sido um dos nomes cotados para participar do BBB 23. Recentemente, em viagem, Lexa chegou a explicar o motivo da ausência do marido após especulações dos fãs sobre o funkeiro já estar esperando o confinamento no reality. "Tem uma galera perguntando cadê o Guimê na viagem, que não sei o quê. Gente, essa viagem já estava marcada faz um tempo. Guimê não conseguiu vir porque ele tinha trabalho, está trabalhando no Brasil, fazendo publicidade", falou ela nos stories.

Confira o post de Lexa sobre gravidez:

Fãs se eu tiver um bb esse ano, vcs me julgarão? — Lexa (@LexaOficial) January 7, 2023

Lexa e MC Guimê trocam beijão em reencontro após viagem

A cantora Lexa já está de volta ao Brasil após curtir alguns dias de férias com as amigas. Na sexta-feira, 06, ela retornou para a sua casa e já reencontrou o marido, o cantor MC Guimê.

Nas redes sociais, a artista registrou o beijão que eles trocaram quando se reencontraram. Na foto, ela apareceu no colo dele, que aproveitou para apertar o bumbum da amada. “Já cheguei de viagem grudada no maridão. Te amo”, disse ela na legenda. Nos comentários, Guimê comentou: “Te amo gatona”.

