BBB 23: Aline Wirley é confirmada e diz que é ótima jogadora

Ex-Rouge, Aline Wirley revela o que mais a irrita na vida ao entrar no BBB 23

A cantora Aline Wirley está confirmada no BBB 23! Nesta sexta-feira, 12, o nome dela foi anunciado pela Globo como participante confirmada no reality show. Ela tem 41 anos, nasceu em São Paulo e foi criada em Cachoeira Paulista. Ela mora no Rio de Janeiro com o marido, o ator Igor Rickli e o filho, Antônio. Ela é ex-integrante do grupo Rouge.

A estrela estudou teatro, foi telefonista e empregada doméstica antes da fama. Ela já fez teatro musical e participou do The Masked Singer, da Globo. A estrela contou que é intensa, efusiva, tagarela, espalhafatosa e não passa despercebida.

Aline ainda contou o que mais a irrita: o olhar superficial sobre as coisas. Ela quer que o público a conheça e diz que é uma ótima jogadora. Ela diz que tem medos, mas quer viver tudo o que puder dentro do reality show.