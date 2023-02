BBB 23: MC Guimê critica Key Alves e confessa: "Não estou engolindo"

MC Guimê recordou uma conversa com Key Alves e criticou a postura da sister após a formação do paredão

MC Guimê conversou com Cara de Sapato no sofá da sala do BBB 23 nesta quinta-feira, 24, e relembrou uma conversa que teve com Gustavo e Key Alves no quarto Fundo do Mar. O cantor, que atendeu o Big Fone, tirou o lutador de MMA do paredão e colocou o fazendeiro no paredão relâmpago, montado após a prova do líder desta quinta-feira, 23.

"Eu nunca falei para eles confiarem em mim, serem meus parceiros. E quando acharam que eu estava tentando induzir, no caso, a própria Key, induzir ela a votar em certas pessoas, eu nunca fiz isso. Para mim, todas as leituras que ela teve da minha pessoa, do meu game, ela foi equivocada, de coração. Posso errar muito aqui dentro, posso acertar também, assim como eles também", disse o artista.

Em seguida, Guimê criticou o comportamento da jogadora de vôlei após a formação do paredão. "Mas ontem, o jeito que ela se posicionou, já não estou engolindo. Não vai fluir. Sou um cara de coração bom, posso perdoar, mas quando eu não estou errado, não vou pedir perdão... Falei para ela... De certa forma a rivalidade está bem declarada e nítida. O mano, querendo ou não, corre juntão com ela e tem a opinião dele sobre mim, então já não está fluindo legal", acrescentou.

Por fim, o cantor deixou claro que Key sempre foi seu alvo e afirmou que pretende colocá-la no paredão. "Agora, um dos principais... Dependendo desse Paredão com ele, numa próxima oportunidade eu coloco ele ou ela. Para mim, os dois eu vou ser coerente de colocar. Tem outras pessoas também, mas vou ser mirado por eles durante um bom tempo... Faz parte da movimentação do jogo, não vim para fazer um jogo parado", completou.

Essa não é a primeira vez que o marido de Lexa critica a postura da atleta no jogo. Durante uma conversa com Bruna Griphao e Ricardo, ele relembrou uma indireta que recebeu de Key na cozinha após a jogadora escutar uma conversa do cantor na Central do Líder sobre ela, e afirmou que o jogo da sister é falso. "Considero jogo falso, com cinismo. O que é com cinismo? Você fazer uma parada e na cara da pessoa fingir que não faz. Eu prefiro ser real...", afirmou o brother.

