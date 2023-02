BBB 23: MC Guimê analisa postura de Key Alves e diz que jogo da sister é falso

O cantor MC Guimê recordou uma indireta que recebeu de Key Alves após ela escutar uma conversa na Central do Líder

Durante uma conversa com Bruna Griphao e Ricardo no banheiro do BBB 23, MC Guimê relembrou uma indireta que recebeu de Key Alves na cozinha.

A jogadora de vôlei escutou uma conversa do cantor na Central do Líder sobre ela, e após deixar o cômodo, aproveitou para alfinetar o rival.

"Lembra que a gente conversou lá fora? Eu, você e Facinho (Ricardo)? Ela viu na câmera do Líder", comentou o brother. "Até falei: olha, subiram. Aí você falou: 'Não. Deixa rolar'", relembrou o biomédico.

"Deixa rolar. Não tenho medo não, porque qual foi a fita, o resumo... Mano, tomara que ela traga esse assunto para o Jogo da Discórdia que eu vou colocar a minha posição, vou explicar. Para mim, posturada e calmo é algo positivo. Eu me considero um cara calmo e posturado", afirmou o marido de Lexa.

Griphao, então, perguntou como ele sabia que Key escutou a conversa. "Porque ela chegou na cozinha para todos: 'Estão me chamando de calmo e centrada'. Nunca falei calmo e centrada. O que eu quis dizer é que dentro da casa, com as pessoas, ela age de uma forma que as próprias pessoas não enxergam que ela está jogando. Eu vejo até as pessoas desse quarto falando assim: 'Não, ela é gente boa'. Ela pode ser gente boa, maravilhosa, legal. Não estou falando disso, mas, em relação ao game, é um jogo para mim... posso considerar falso", analisou o cantor.

Guimê seguiu criticando a atleta. "Considero jogo falso, com cinismo. O que é com cinismo? Você fazer uma parada e na cara da pessoa fingir que não faz. Eu prefiro ser real...", afirmou ele. "Foi por isso que o Cowboy (Gustavo) te ignorou aquele dia, será?", perguntou Bruna. "Talvez. Mas é isso... E ela quem está me dando serpente no Queridômetro", completou o artista.

Guimê atende Big Fone e ganha Poder Supremo

No início da noite desta quinta-feira, 23, o Big Fone agitou a casa do BBB 23, da Globo. Às 18h30, o telefone tocou e foi atendido por MC Guimê, que correu o mais rápido que pode para atender ao chamado, ganhando o Poder Supremo.

"Você ganhou o poder Supremo. Com ele você vai poder trocar qualquer indicação ao paredão, inclusive a do líder. Caso você seja um dos indicados, você poderá colocar alguém no seu lugar. Guarde esse segredo. Se você contar para alguém, você estará no paredão", disse a voz misteriosa do Big Boss.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!