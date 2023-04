BBB 23: Marvvila reage ao término de Gustavo e Key Alves: ''O babado é outro''

Após eliminação do BBB 23, Marvvila participa do Bate-Papo BBB e fica surpresa ao descobrir fim do romance de Gustavo e Key Alves

Após deixar a casa do BBB 23, Marvvila (23) participou do Bate-Papo BBB com Patrícia Ramos e Vivian Amorim e falou um pouco de sua trajetória no reality show.

A ex-sister, eliminada da edição no décimo segundo paredão após ser a menos votada pelo público na dinâmica da semana do voto reverso, a pagodeira também comentou sobre a habilidade de shippar os casais no reality.

"Eu sempre gostei de shippar", confessou ela. "Eu gosto de ver pessoas se amando", brincou ainda. Questionada sobre o romance de Fred e Larissa, a cantora opinou: "Acho que eles vão conversar. Eles estavam se gostando bastante, então eu acho que tem a possibilidade de dar certo, sim. Mas os dois também não estavam falando muito de relacionamento, então estão muito abertos a resolverem isso aqui fora. Sintonia eles têm, bastante", destacou.

Marvvila também falou sobre Sarah Aline e Ricardo, e afirmou que a amiga "está apaixonada". Sobre Key Alves e Gustavo, a cantora se mostrou bastante surpresa ao descobrir que os dois não estão mais juntos. os ex-BBBs anunciaram o fim do relacionamento na terça-feira, 04. "Aaah, sério?", reagiu a cantora. "Babado! E lá dentro eles pareciam casados há 10 anos. Todo mundo achou que eles iam sair casados e formando família. Mas aqui fora o babado é outro, né?", comentou.

Confira o momento:

BBB 23: Marvvila se emociona ao ganhar música de Tadeu Schmidt

Eliminada com 16,95% dos votos no décimo segundo paredão do BBB 23, Marvvila foi recebida por Tadeu Schmidt ao deixar a casa mais vigiada do Brasil. No palco, a pagodeira encontrou o apresentador, que conversou com ela sobre a passagem no confinamento e cantou uma música especial feita em sua homenagem.

Schmidt ainda revelou que o prêmio que ganhou durante o Jogo da Discórdia era indicar alguém para a berlinda e ela afirmou que colocaria Amanda. Tadeu Schmidt, então, cantou a canção feita especialmente para Marvvila. "Tudo que bate volta, a vida é assim. Pois quem sabe as horas também pode ver o fim. Sorte grande é tê-la, sorridente a cantar. Marvvila, mas que beleza, solta a voz pra brilhar!", disse ele.

