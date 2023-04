BBB 23: Eliminada do reality, Marvvila se emociona ao ganhar música de Tadeu Schmidt

Apresentador Tadeu Schmidt canta música feita para Marvvila, eliminada no 12º paredão do BBB 23 com 16,95% dos votos

Marvvila (23) foi eliminada na noite de terça-feira, 04, com 16,95% dos votos no décimo segundo paredão do BBB 23, em disputa contra Amanda, Domitila e Larissa, e foi recebida por Tadeu Schmidt (48) ao deixar a casa mais vigiada do Brasil.

No palco, a pagodeira encontrou o apresentador, que conversou com ela sobre a passagem no confinamento e cantou uma música especial feita em sua homenagem.

"Aquela primeira vez que eu te perguntei as horas, você errou por um minuto", revelou Tadeu sobre a ex-sister acertar as horas com frequência no programa.

"Você percebeu, com esse seu talento de saber a horas, que a hora de você sair estava chegando?", questionou Tadeu. "Eu percebi de fato. Nos outros Bate-Voltas, eu conseguia olhar pros números e sentir, eu pedia direção a Deus e sentia que era pra eu continuar. No último Bate-Volta, eu olhava, não conseguia focar no número. Na minha cabeça, eu falava: esse não é seu, está chegando a sua hora. Quando eu de fato caí no paredão, eu passei a mão na casa inteira, me despedindo porque eu sentia que estava chegando", disse ela.

Marvvila também respondeu o que faria diferente no reality show. "Essa questão de grupo, eu acho que me complicou muito porque muitas coisas eu queria fazer, já votei em pessoas que eu não queria votar, me calei muitas vezes pra tentar entender o outro parceiro que estava do meu lado por ver que a pessoa estava sofrendo mais do que eu, então acho que isso me prejudicou no jogo", contou.

Schmidt ainda revelou que o prêmio que ganhou durante o Jogo da Discórdia era indicar alguém para a berlinda e ela afirmou que colocaria Amanda.

Tadeu Schmidt, então, cantou a canção feita especialmente para Marvvila. "Tudo que bate volta, a vida é assim. Pois quem sabe as horas também pode ver o fim. Sorte grande é tê-la, sorridente a cantar. Marvvila, mas que beleza, solta a voz pra brilhar!", disse ele.

BBB 23: Sisters definem ordem de votos e Bruna Griphao dispara de Domitila: ''Não é Juliette''

Após a eliminação de Marvvila, as sisters do Quarto Deserto comemoraram que Amanda e Larissa permaneceram no reality show e falaram sobre o jogo durante a madrugada.

Faltando pouco para a reta final do programa, Larissa motivou as aliadas a ficarem firmes no jogo. Em determinado momento, elas comentaram sobre Domitila Barros, e a professora de Educação Física disse: "Ela tem uma torcida, mas não se apavorem porque ela não é um Jason", falou ela, se referindo ao personagem dos filmes de terror. "Ela não é a Juliette, nem perto (...) Nem nunca vai ser", disparou Bruna Griphao.

Larissa concordou com a fala da atriz, ressaltando que ninguém da edição chegará perto da campeã do BBB 21. "Ela tem [torcida], por tudo que ela é, mas não se apavore. Porque, senão, uma de nós teria saído", afirmou a sister sobre a ativista.

