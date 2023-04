BBB 23: Sisters definem ordem de votos e Bruna Griphao dispara sobre Domitila: ''Não é a Juliette''

Após eliminação de Marvvila no BBB 23, sisters do Quarto Deserto conversam sobre o jogo e revelam próximos alvos para o paredão

Após a eliminação de Marvvila na noite de terça-feira, 04, na casa do BBB 23, as sisters do Quarto Deserto comemoraram que Amanda e Larissa permaneceram no reality show e falaram sobre o jogo durante a madrugada.

Faltando pouco para a reta final do programa, Larissa motivou as aliadas dizendo que elas precisam se manter juntas e unidas.

Em determinado momento, elas comentaram sobre Domitila Barros, e a professora de Educação Física disse: "Ela tem uma torcida, mas não se apavorem porque ela não é um Jason", falou ela, se referindo ao personagem dos filmes de terror. "Ela não é a Juliette, nem perto (...) Nem nunca vai ser", disparou Bruna Griphao.

Larissa concordou com a fala da atriz, ressaltando que ninguém da edição chegará perto da campeã do BBB 21. "Ela tem [torcida], por tudo que ela é, mas não se apavore. Porque, senão, uma de nós teria saído", afirmou a sister sobre Domitila.

Momentos depois, na área externa da casa, após dizer que Ricardo é "uma carta na manga" para elas, as sisters do Quarto Deserto especulam sobre formação do próximo paredão. "Essa semana talvez você vá, é interessante ir com a Sarah e com o Black, que foram pessoas que não se posicionaram tanto no jogo", opinou Larissa.

"A gente tem que pensar em manter a estratégia, não colocar os mesmos pódios no mesmo Paredão. E sempre uma coisa mais equilibrada, uma pessoa que movimenta bastante e uma pessoa que não movimenta tanto", avaliou Amanda.

Ao levantarem a possibilidade de Sarah Aline e Cezar Black não estarem disponíveis para voto, Amanda sugeriu Fred Nicácio como opção: "O Fredão subiu muito na lista pra mim. Só que, estrategicamente, ainda não é a hora dele".

Larissa, então, lista a ordem de votos. "São cinco opções. Vamos para ordem: Sarah, Black, Fredão, Alface e Domitila. Essa é a nossa ordem, só se acontecer algo no meio do jogo", comentou ela.

A professora de Educação Física ainda ressaltou que o principal alvo de votos do grupo deve ser Sarah. Na sequência, Amanda destacou: "A gente tem que ter muito isso em mente na hora de colocar porque a gente pode ser surpreendida."

Bruna Griphao, então, relembrou da dinâmica da última formação do paredão, em que os brothers precisaram votar em dois participantes. "Na hora que ele falou, eu pensei: Black, elas vão no Black", falou a atriz.

BBB 23: Confira o discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Marvvila

O apresentador Tadeu Schmidt dedicou boa parte do seu discurso de eliminação desta terça-feira, 4, para falar sobre a cantora Marvvila, que foi a eliminada da semana. Ela deixou o jogo com 16,95% dos votos do público no paredão de Voto Reverso, no qual o participante com menor número de votos foi eliminado da rodada.

Em seu discurso, o comunicador falou sobre o que Marvvila fez e também o que ela deixou de fazer no jogo.

"Chegou a hora, quando eu terminar, seremos 9. Aqui temos uma disputa para todos os gostos, temos a recordista de paredões, temos a última estreante em paredões, temos aquela que conhece o paredão mas sem exageros, e temos até quem já foi eliminada e voltou para o BBB. A Larissa já foi eliminada uma vez em um paredão que tinha a mesma Domitila. Curioso, né? A Larissa viu como dói sair do programa com tanta coisa ainda para acontecer, dá vontade de nem assistir pela TV, né Larissa? Hoje a Domitila chega ao seu sexto paredão, de um total de 12 do programa. Ou seja, paredão sim, paredão não, a Domitila está presente. Já enfrentou 12 adversários, mais da metade dos participantes. A Amanda já foi ao paredão, mas faz tanto tempo, foi na quarta eliminação do programa. Quanta coisa mudou de lá para cá! Quantos acontecimentos importantes mexeram com a Amanda, e ela precisou se ajustar dentro do jogo", afirmou ele.