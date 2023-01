BBB 23: Marvvila detona atitude de MC Guimê ao defender Gabriel

Marvvila revela mágoa com atitude de MC Guimê após polêmica de Gabriel e Bruna Griphao, e ele responde ao vivo no BBB 23

O clima ficou tenso entre Marvvila e MC Guimê no Jogo da Discórdia do BBB 23 na noite desta segunda-feira, 23. Isso porque ela decidiu detonar uma atitude dele que a incomodou após Tadeu Schmidt dar um recado sobre o relacionamento de Bruna Griphao e Gabriel. Na ocasião, MC Guimê defendeu o amigo e Marvvila não gostou disso.

“Todas as mulheres estavam num momento de sensibilidade, apoiando a Bruna. Nesse momento não tinha time. Naquele momento, você chegou, quando o Gabriel saiu da prova, apoiando. Aquele não era o momento de você apoiar o Gabriel. Achei insensível da sua parte. É algo que está me doendo para hoje. Como mulher, me doeu demais a situação”, disse ela.

Ao responder, MC Guimê continuou defendendo o amigo. “Pra mim, vocês falam muito de jogo sujo. O jogo sujo está vindo de vocês nessa paranoia. Ele e a Bruna já se entenderam. Em nenhum momento, ele quis ser agressivo com ela e eles já se resolveram. […] Jogo sujo é vocês usando a fragilidade de dois participantes aqui”, afirmou.

Por sua vez, Gabriel também se defendeu. “Infelizmente, a gente erra. Eu errei e assumo esse erro. Não quero ninguém passando pano, e se alguém mais quiser vir aqui com esse assunto, eu entendo. Mas bater em bêbado é fácil”, declarou.