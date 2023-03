BBB 23: Marvvila chega ao TOP 10 sem ir ao paredão: "Rainha do Bate-Volta"

A cantora Marvvila comemorou sua chegada ao TOP 10 e falou sobre escapar do paredão

Nesta quarta-feira, 29, Marvvila aproveitou o raio-x para comemorar um grande feito no reality show: ser a única participante a chegar ao Top 10 do BBB 23 sem ir para o paredão.

"Bom, o mantra aqui é fugir do Paredão. Eu fugi, mesmo caindo quase algumas vezes", analisou a sister, que chegou a ser votada algumas vezes pelos colegas de confinamento, contudo, conseguiu escapar ao vencer a prova Bate-Volta.

Em seguida, Marvvila brincou sobre vencer as competições: "Três Bate-Voltas eu consegui escapar, consegui voltar, rainha do Bate-Volta. E o último, por incrível que pareça, foi o Poder Curinga que me salvou", completou a artista.

Marvvila leva punições

A cantora Marvvila tomou três punições somente na manhã desta quarta-feira, 29. Após ser advertida por encostar no Big Fone duas vezes, ela foi punida e perdeu estalecas enquanto tomava sol com os aliados do Quarto Fundo do Mar.

A advertência ocorreu porque a artista estava deitada na grama e depilando. Domitila, então, comentou sobre a situação da colega: "A Marvvila vai sair com zero estalecas hoje". Fred Nicácio brincou: "Tento te ajudar, mas você não se ajuda!".

