BBB 23: Após acertar horário, Marvvila toma terceira punição do dia: ''Não se ajuda''

Tomando sol, Marvvila toma terceira punição ao fazer prática indevida na grama da casa

A cantora Marvvila tomou três punições somente na manhã desta quarta-feira, 29. Após encostar no Big Fone duas vezes, a artista foi advertida e não parou por aí. Enquanto tomava sol com os brothers aliados do Quarto Fundo do Mar, ela foi chamada a atenção e perdeu estalecas.

A advertência ocorreu logo após ela ter acertado o horário. Os palpites por ela tem sido acertados, deixando os internautas perplexos com sua habilidade de adivinhação. Contudo, ter dito 11:30, hora do momento, não foi o motivo da punição, mas sim o que estava fazendo.

Deitada na grama, Marvvila estava depilando as axilas e tomou punição por conta do ato. Domitila então comentou sobre a situação da colega: "A Marvvila vai sair com zero estalecas hoje". Fred Nicácio brincou: "Tento te ajudar, mas você não se ajuda!".

Marvvila volta a adivinhar o horário e leva 3ª punição do dia. Veja o que rolou ➡️ https://t.co/ImP4DCCCeN#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/K5lgCJFrjd — Big Brother Brasil (@bbb) March 29, 2023

BBB 23: Marvvila leva punição enquanto critica sisters: ''Sem paciência''

Na manhã desta quarta-feira, 29, após o paredão, Marvvila e Sarah Aline resolveram conversar perto do Big Fone. Enquanto a cantora criticava a postura das sisters do Quarto Deserto, ela acabou levando uma punição por encostar no telefone mais de uma vez.

Em conversa com a psicóloga, a ex-The Voice se mostrou incomodada com as participantes. "O mood da galera tá me soando um pouco afrontoso, ou eu tô sem paciência mesmo", desabafou Marvvila.

Sarah Aline confirmou o que a amiga tem visto: "Pode ser um mood afrontoso sim, mas com razão, entendeu? Tão no momento da afronta. A gente que está mais ferido, sabe? Em outros momentos a gente não ficou afrontando ninguém", analisou a situação após terem perdido Gabriel Santana.

Após o último paredão, as Larissa, Bruna Griphao, Amanda e Aline Wirley bolaram um plano para desestabilizar brother na casa. Elas também apontaram quem acreditam que sairá na próxima.