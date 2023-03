BBB 23: Marília ataca brother e deixa climão na Casa do Reencontro

Marília se revolta com eliminado do BBB 23 e protagoniza primeira treta na Casa do Reencontro

Além de disputarem duas vagas para retornar ao BBB 23, os ex-confinados também estão aproveitando para lavar a roupa suja na Casa da Repescagem. MaríliaMiranda (32) foi a primeira a se revoltar e protagonizou uma treta com Gabriel Fop (24). A maquiadora, primeira eliminada do reality, relembrou algumas falas polêmicas e atacou o brother na madrugada desta quarta-feira, 22.

Marília começou a treta quando Gabriel se incomodou com algumas indiretas no novo confinamento. Revoltada, a maquiadora rebateu: “Mas eu falei pra você mesmo. Falei indireta não. Falei direta", disparou. Em seguida, a ex-sister começou a relembrar tretas com o modelo e completou: "Não sou mulher de mandar indireta".

Gabriel rebateu dizendo que não tinha falado sobre a ex-sister, que respondeu indignada: "Você falou para mim, agora [...]. Eu não esqueci o que você fez comigo, Gabriel”, disse. Mais uma vez, o modelo negou: “Eu não falei de você não. Nem lembro que você existe", disparou. Marília ficou ofendida e levantou o tom de voz.

"Vamos todo mundo pedir desculpa?”, Key Alves tentou acalmar, mas Marília continuou a relembrar as falas polêmicas: "Ele que deveria pelo que fez comigo, zombou da minha carreira e profissão. Não só mexeu comigo, mexeu com todo mundo que é maquiador. Mexeu com meus sentimentos”, e seguiu trocando farpas com o ex-brother.

Marilia insuportável, mas o Fop tinha uma fixação nela e com isso de ser maquiadora. falava mal dela pra casa inteira com esse papinho e agora banca o sonso. #BBB23pic.twitter.com/a7UM1HpFXb — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 22, 2023

Na Casa do Reencontro, eliminados apostam os favoritos ao prêmio

Durante a madrugada desta quarta-feira, 22, Paula, Gabriel, Cristian, Key Alves e Gustavo conversaram sobre o jogo e opinaram sobre quem são os favoritos a levar o prêmio da edição. Eles disputam duas vagas para retornar ao BBB 23, e por isso, já estão atentos aos favoritos do público. Mas as opiniões não são unânimes e a conversa acabou virando uma discussão entre os confinados na Casa do Reencontro, que não concordam em nomear um possível campeão.