BBB 23: Na Casa do Reencontro, eliminados apostam os favoritos ao prêmio

Durante papo na madrugada, brothers eliminados dão suas opiniões sobre quais são os favoritos do BBB 23

Os eliminados do BBB 23 já estão na Casa do Reencontro disputando a preferência do público para retornar à casa mais vigiada do Brasil!

Durante a madrugada desta quarta-feira, 22, Paula, Gabriel, Cristian, Key Alves e Gustavo conversam sobre o jogo e opinaram sobre quem são os favoritos a levar o prêmio da edição.

Paula relembrou o paredão que eliminou Cristian, em que o empresário enfrentou Fred e Ricardo, e disse que o resultado foi acirrado. Ao comentar de Alface, a biomédica dispara: "Hoje ele é um dos favoritos ao prêmio".

"Eu não acho que ele é um dos favoritos, não", discordou Key. Paula ainda falou que Amanda, Ricardo, Domitila Barros e Cezar Black são os preferidos do público no momento. "São os quatro hoje que estão na boca do povo", analisou. "Não tem tipo um favorito", comentou Key.

Gabriel opinou que Cezar não ganha o BBB 23, mas Gustavo rebateu afirmando que o enfermeiro já voltou de quatro paredões. "Mas você vê que essa é a única edição que não tem 'o' favorito? Um cara só? É muito louco", disse Key Alves.

Durante o discurso de eliminação de Fred Desimpedidos, na noite de terça-feira, 21, o apresentador Tadeu Schmidt fez um alerta para os brothers que ainda estão no confinamento: "Deixa eu esclarecer uma coisa aqui com todas as letras: o BBB 23 não tem um favorito, o jogo está aberto", disse o comandante da atração.

BBB 23: Fred desiste da repescagem, e Larissa comenta sobre a escolha

A desistência de Fred Desimpedidos da Casa do Reencontro do BBB 23 após sua eliminação do paredão nesta terça-feira, 21, repercutiu entre os brothers que voltaram ao reality para tentar uma nova chance no jogo. Sua affair na casa, Larissa, eliminada na última semana, comentou sobre a escolha dele com Gabriel, de não continuar na disputa para entrar novamente no BBB 23.

"Foi a melhor escolha, o que adianta ele ficar mais dois dias aqui? O Brasil acabou de tirar ele. A gente sentia que ele já estava se perdendo. Ele pegou o discurso do Tadeu...", disse ela.

