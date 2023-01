BBB 23: Mariana Xavier defende Fred Nicácio do cancelamento: "Ele é maravilhoso"

Mariana Xavier é amiga de Fred Nicácio; o médico recebeu críticas pelo comportamento que teve no programa

Mariana Xavier (42) comentou sobre a amizade que tem com Fred Nicácio (35), participante do BBB 23, e fez questão de defendê-lo das criticas que ele vem recebendo por atitudes que teve no reality.

"Nesse momento, eu estou torcendo para que ele [Fred] tenha tempo e oportunidade de mostrar tudo de maravillhoso que ele é", pontuou Mariana no programa Encontro.

Ela, que é amiga de Fred, ainda afirmou que ele é uma pessoa incrível. A amizade dos dois nasceu após ela ver que o médico fez um atendimento em libras no SUS e chamá-lo para gravar um vídeo.

"Na véspera de ele ir, eu falei para ele: 'Você tem um sol dentro do peito, tem dias que o tempo vai estar nublado, chuvoso, mas o sol está aí, mesmo que esteja um pouco escondido ele está aí'. Eu acho que o tempo começou um pouco nublado para ele. Mas ele é maravilhoso e eu tenho certeza que, se ele tiver tempo para ficar lá, as pessoas vão ver a pessoa incrível que ele é".

A atriz também contou a reação que teve ao saber que Fred estaria no BBB 23. "Fiquei desesperada porque eu acho que ser amiga de alguém que está lá é pior do que estar lá. A gente fica vendo e fala: 'amigo por que você falou isso?'".

Saiba mais sobre Fred Nicácio

Participante do Grupo Camarote do BBB 23,Fred Nicácio contou o que os telespectadores podem esperar de sua personalidade no jogo. Ele contou que é uma explosão de energia positiva e tem orgulho de sua liberdade. Ele é sensível, intuitivo, estratégico e confiável. “Sou paciente como um vulcão, que aguarda a hora certa para entrar em erupção”, disse ele, que é espaçoso e fica irritado com injustiça.