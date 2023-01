BBB 23: Mariana Xavier declara torcida para Fred Nicácio: "Meu amigo amado"

Além de declarar a torcida para Fred Nicácio, Mariana Xavier também contou como conheceu o amigo

Mariana Xavier (42) usou as redes sociais na noite de estreia do BBB 23 para declarar torcida ao amigo, Fred Nicácio (35), que está no grupo Camarote.

A atriz compartilhou uma foto ao lado do brother, relatou como eles se conheceram e destacou todo o seu carinho pelo médico.

"Um encontro de almas. É como eu defino o que existe entre mim e o Fred Nicácio. A gente se conheceu em 2019, de um jeito tão improvável, que só dá pra tentar explicar botando na conta do Universo: 'era pra ser'. Poderia ter sido só um encontro eufórico de vidas instagramáveis, uma história divertida pra contar, mas pra nossa felicidade virou uma amizade sólida e profunda... um lugar seguro pra falar de coisas que muitas vezes é difícil botar pra fora até em terapia... uma conexão amorosa e potente capaz de nos fazer sempre ampliar a visão sobre o mundo e sobre nós mesmos", começou.

"De lá pra cá foram muitas as transformações na vida dele e na minha. Inúmeros os momentos em que a gente se acolheu, se amparou, se incentivou, compartilhou angústias e celebrou conquistas. Hoje o Fred entra na casa do BBB 23 pra viver provavelmente a maior aventura da vida dele... e eu vou estar aqui vibrando pelo meu amigo amado, torcendo pra que ele tenha oportunidade e equilíbrio emocional pra mostrar pro mundo o Sol que ele carrega dentro do peito e tudo de maravilhoso que quem conhece de perto já sabe que ele é!", finalizou ela na publicação.

BBB 23: Fred Nicácio apresentou versão brasileira de reality LGBTQ+ da Netflix

Fred Nicácio foi confirmado como um dos participantes do time Camarote do BBB 23. Médico fisioterapeuta de formação, ele é conhecido por seu trabalho nas redes sociais e também por ter apresentador da versão brasileira do reality Queer Eye Brasil, da Netflix.

Natural de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, volta e meia o bonitão acaba viralizando nas redes sociais não apenas com suas dicas sobre beleza, mas também com vídeos divertidos. Ele é especializado em odontologia estética e trabalha com harmonização facial.