BBB 23: Cezar Black chora após comentário de Fred Nicácio: "Me incomodou bastante"

Cezar Black confessou que não gostou de um comentário feito por Fred Nicácio sobre os enfermeiros

Na tarde desta quarta-feira, 18, Cezar Black abriu o coração durante uma conversa com Domitila Barros. Na área externa da casa do BBB 23, o enfermeiro confessou para a colega de confinamento que ficou incomodado com um comentário feito por Fred Nicácio.

O desconforto do brother ocorreu após Nicácio relembrar um episódio que viveu antes de se tornar médico. "Um dia vi um médico entubando e eu disse: 'queria fazer isso aí'. Uma enfermeira branca olhou e disse: 'sai pra lá, menino, isso aqui é só pra médicos'. Sete anos depois, voltei lá e ela foi minha enfermeira", relatou ele.

Ao desabafar com a amiga, Cezar confessou que considerou ofensivo o jeito pelo qual o médico se referiu aos enfermeiros. "Eu me senti meio deslocado, mas é porque não é fácil ser eu", desabafou o integrante do grupo Pipoca, que não conseguiu segurar o choro ao expor como estava se sentindo.

"Pra chegar onde eu cheguei tem que ser muito foda. Eu sou enfermeiro, já começa por isso. Ontem na conversa o Fred falando sobre a trajetória dele, sobre as lutas dele, ele falou: 'Ah, porque o enfermeiro tem que vir aqui me auxiliar porque eu sou médico'. Isso é uma coisa que a gente como enfermeiro sofre todos os dias da nossa carreira", lamentou ele.

Em seguida, Cezar ainda falou sobre o estereótipo que enfermeiros são encaixados, já que muitos acham que eles são "auxiliares dos médicos". "A gente sempre fica no estigma da sociedade de que o enfermeiro é auxiliar do médico, o secretário do médico, mas não é isso. Ninguém faz nada sem a gente. Ser enfermeiro não é demérito pra ninguém. Não é porque o cara é médico que ele é mais pica que os outros, pelo contrário. O médico não trabalha sem a gente, mas a gente trabalha sem o médico", pontuou.

"No momento que você fala: 'Eu sou foda', você não pode virar pra outra pessoa e falar: 'Eu sou melhor que você'. Eu sou foda porque eu sou foda, mas você também é foda dentro do seu universo. Quando ele falou sobre isso me incomodou bastante, eu tentei buscar assunto com outros meninos. Essas coisas vão mexendo comigo, me travando, porque não é um ambiente que eu gosto de estar. Eu tenho muito orgulho de mim, de quem eu sou, da minha trajetória", afirmou.

O brother seguiu desabafando: "As pessoas têm muito estigma de que o enfermeiro é o secretário. Quando o Fred [Nicácio] falou, tentando ser algo positivo pra ele: 'Ah, porque um enfermeiro me criticou porque eu era fisioterapeuta, mas depois eu virei médico e ela tinha que me auxiliar'. Cara, pra gente é super ofensivo isso. Para nossa classe é algo que a gente briga todo dia."

Cezar ainda falou sobre a importância dos enfermeiros: "Gente, você nasce hoje, o médico tirou você da barriga da sua mãe, ele entrega pra gente. A gente quem cuida, quem limpa, quem pesa, e quem entrega você de novo para sua mãe. A enfermagem vai estar do dia que você nasce, internado na UTI sofrendo, se você morrer quem prepara seu corpo é a enfermagem. Nós somos a primeira passagem quando você vem ao mundo, e a última. Nossa classe é foda! Trabalha mais que todas as outras classes. Nossa classe não tem reconhecimento. A gente briga todos os dias para chegar lá!", finalizou.

Confira o desabafo de Cezar Black:

Cézar falando sobre a fala do Nicácio sobre a enfermeira #BBB23pic.twitter.com/sK9SoxuxX2 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) January 18, 2023

Pra quem não lembra o que ele falou: pic.twitter.com/2T2eqOR2fk — Central Reality #BBB23 (@centralreality) January 18, 2023

