BBB 23: Fred Nicácio e Marília são os mais votados no Jogo da Discórdia e se livram de algemas

Durante Jogo da Discórdia, Fred Nicácio e Marília são escolhidos como 'dupla de mais sintonia' e ganham poder de se desconectar

Na noite de terça-feira, 17, aconteceu o primeiro Jogo da Discórdia na casa do BBB 23! Na dinâmica, os brothers tiveram que escolher as duplas com quem tiveram mais e menos sintonia no confinamento.

Após a votação, o apresentador Tadeu Schmidt (48) anunciou o resultado e disse que Marília e Fred Nicácio foram os mais votados, com dois votos, como a dupla com mais sintonia. Apesar disso, eles também foram os mais votados com menor sintonia, ao lado de Cristian e Marvvila. Ambos receberam 3 votos.

"Podem se desconectar. Vocês estão livres a partir deste momento", disse o comandante da atração.

Veja como ficou a votação das duplas:

Cezar e Domitila

Maior sintonia: Cristian e Marvvilla

Menor sintonia: Guimê e Tina

Bruna Griphao e Larissa

Maior sintonia: Fred e Ricardo

Menor sintonia: Marília e Fred Nicácio

Aline Wirley e Bruno

Maior sintonia: Cara de Sapato e Amanda.

Menor sintonia: Cristian e Marvvilla

Gustavo e Key Alves

Maior sintonia: Fred Nicácio e Marília

Menor sintonia: Cristian e Marvvilla

Fred Nicácio e Marília

Maior sintonia: Gustavo e Key

Menor sintonia: Bruna e Larissa

Gabriel Santana e Sarah

Maior sintonia: Fred Nicácio e Marília

Menor sintonia: Cara de Sapato e Amanda

Gabriel e Paula

Maior sintonia: Guimê e Tina

Menor sintonia: Fred Nicácio e Marília

Fred e Ricardo

Maior sintonia: Bruna Griphao e Larissa

Menor sintonia: Fred Nicácio e Marília

Guimê e Tina

Maior sintonia:Gabriel e Paula

Menor sintonia: Cezar e Domitila

Cara de Sapato e Amanda

Maior sintonia: Aline wirley e Bruno

Menor sintonia: Cristian e Marvvilla

Cristian e Marvvila

Maior sintonia: Cezar e Domitila

Menor sintonia: Gustavo e Key

Vale lembrar que os participantes já entraram na casa na segunda-feira, 16, conectados após a votação do público que formou duplas entre Pipocas e Camarotes, além de Paula e Gabriel, da Casa de Vidro. Tadeu Schmidt explicou que na primeira semana, as duplas jogariam juntas.

Fred Nicácio e Marília se livram de algemas no BBB 23:

E a dupla com quem tiveram mais sintonia foi: Marília e Fred Nicácio



O brother e a sister agora podem se desconectar! #BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/8cc49660LK — Big Brother Brasil (@bbb) January 18, 2023

BBB 23: Fred desabafa após atrito com sister no almoço

O youtuber e influenciador Fred, do canal Desimpedidos, decidiu desabafar na noite de terça-feira, 17, durante o confinamento do reality show de confinamento Big Brother Brasil 23, depois de um atrito com uma sister no almoço. Ele também já disse que seu primeiro voto no paredão já estaria certo, mas mudou por conta da dupla da participante.

Enquanto almoçava, Fred revelou que Tina fez algo estranho com ele. A sister teria pego um garfo da mão dele, falando que ele não poderia comer daquela maneira (bagunçado) e juntou toda a comida que estava em seu prato, pois segundo ela, é um TOC.

Já no quarto, com sua dupla Ricardo, Fred estava falando com Antônio ‘Cara de Sapato’ Jr e Amanda. Então, o assunto do primeiro voto para o primeiro paredão do reality surgiu, e o youtuber aproveitou para desabafar. “Vou ser muito sincero, a minha primeira opção era a Tina, mas não dá mais, por isso estou falando que estou em um grupo. A única pessoa que eu tive atrito na casa foi a Tina, mas foi como eu falei... Foi de um negócio que ela fez e não se ligou, uma ou duas vezes…”, começou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!