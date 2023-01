BBB23: Fred faz desabafo depois de atrito com sister no almoço

Youtuber Fred desabafa depois de sofrer atrito com participante do reality durante o almoço

O youtuber e influenciador Fred (33), do canal Desimpedidos, decidiu desabafar na noite desta terça-feira, 17, durante o confinamento do reality show de confinamento Big Brother Brasil 23, depois de um atrito com uma sister no almoço. Ele também já disse que seu primeiro voto no paredão já estaria certo, mas mudou por conta da dupla da participante.

Enquanto almoçava, Fred revelou que Tina fez algo estranho com ele. A sister teria pego um garfo da mão dele, falando que ele não poderia comer daquela maneira (bagunçado) e juntou toda a comida que estava em seu prato, pois segundo ela, é um TOC.

Já no quarto, com sua dupla Ricardo, Fred estava falando com Antônio ‘Cara de Sapato’ Jr e Amanda. Então, o assunto do primeiro voto para o primeiro paredão do reality surgiu, e o youtuber aproveitou para desabafar.

“Vou ser muito sincero, a minha primeira opção era a Tina, mas não dá mais, por isso estou falando que estou em um grupo. A única pessoa que eu tive atrito na casa foi a Tina, mas foi como eu falei... Foi de um negócio que ela fez e não se ligou, uma ou duas vezes…”, começou.

“Mas não vou votar nela, obviamente, pelo Guimê e pelo grupo. Só isso. Tem as opções que a gente falou: Fred e Ma, Black e Domitila. A galera que está mais distante”, concluiu o ex-marido e pai do filho de Bianca Andrade (28).

Bianca Andrade declara torcida para o ex-marido no BBB 23: “Orgulho”

Na última segunda-feira, 16, Bianca Andrade recebeu um presente especial! A Boca Rosa ganhou um press-kit para torcer pelo ex-marido no BBB 23, o jornalista Fred (33), com quem tem um filho, o pequeno Cris, de um ano.

Bianca compartilhou o recebido com detalhes e deixou sua torcida para essa edição bem clara: "É um press kit feito por ele, Fred, que vai estrear hoje no Big Brother Brasil, hoje é o grande dia da galera entrar na casa. E ele, simplesmente, falou para mim 'olha, Boca Rosa, vou te orgulhar muito'. E já começou… Me diz se eu não morro de orgulho do pai do meu filho, Fredolino”, disse.