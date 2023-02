BBB 23: Larissa expulsa? Sister se descontrola e dá tapa em brother após festa

Larissa expulsa? Internautas pedem eliminação da sister após ela cometer agressões em brothers

Mais um pós-festa do BBB 23 foi cheio de confusão e briga. Neste domingo, 19, a professora de Educação Física Larissa Santos perdeu a paciência com a brincadeira dos brothers de jogar creme e acabou dando até um tapa em um deles.

Inclusive, o tapa dado pela sister foi em seu affair, Fred, que jogou creme hidratante em seu rosto, descontrolando-a. Irritada, ela gritou e em seguida deu um tapa no jornalista. A participante ainda empurro Marvvila e a atitude foi reprovada pelos comandantes do reality.

A ex-The Voice então aconselhou a catarinense a ficar mais tranquila. "Para de ser chata", falou a cantora pedindo para ela relaxar.

Após a festa ser encerrada, o ex de Boca Rosa pegou um creme e começou a jogar brothers. O ator Gabriel Santana acabou pisando sem querer em Larissa, que estava deitada no chão, ao tentar fugir do youtuber.

É bom lembrar que as brincadeiras bem rolando após as festas e têm causado desentendimentos na casa. Inclusive, Larissa já discutiu com Bruna Griphao por conta disso.

Nos comentários do vídeo publicado pelo perfil Otariano, os internautas deram sua opinião sobre o ocorrido e relembraram casos de expulsão do BBB. "A Ana Paula foi expulsa por menos. Porém esse bbb tá fraco ou é impressão minha?", disseram. "A Hariany foi expulsa por bem menos kkkkkkkk e olha que nem só fã dela", falaram sobre quando Hariany Almeida agrediu Paula faltando pouco para acabar o BBB 19.

Veja o vídeo viralizado na rede social em que Larissa dá tapa em Fred:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)