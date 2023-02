BBB 23: Bruna Griphao conversa com Larissa após brigas: ''Não me escuta''

Após alguns desentendimentos, Bruna Griphao desabafou com Larissa sobre postura da sister com ela

A amizade de Bruna Griphao e Larissa Santos está um pouco abalada. Nos últimos dias, as sisters, que entraram como dupla no BBB 23, tiveram algumas discussões e atriz chegou a comentar que não aguenta mais a situação.

Após as discussões sobre o caos que aconteceu no quarto depois da festa e de sua conversa com Cristian sobre jogo, Bruna Griphao decidiu desabafar com a professora de Educação Física.

"Senti que você não estava me escutando. Você só me escutou quando o Fred falou 'Lari, ela já entendeu e já pediu desculpas'. Eu estava falando com você, você não me escutava. Precisou o Fred falar que eu tinha entendido para você ouvir minhas desculpas", disse a loira.

"Eu não falei para o Cristian que não iria me indispor com ele. O que a gente deixou claro para ele foi que ele era uma prioridade minha e da Paula... Não falei que não vou votar nele, eu estou pelo grupo e, nessa situação, ele é uma prioridade minha, eu gostaria de proteger ele", explicou.

Larissa ouviu e deu sua opinião: "Não é só a parada de ontem. Várias vezes, parece que você não me escuta, entendeu? E cansa, tipo, vai cansando". Cara de Sapato, que estava do lado, falou sobre a situação e apoiou Bruna: "Eu entendo sua visão, fico até na dúvida. Porque, de fato, o Cowboy [Gustavo] sabe que ele é um cara que eu não quero votar e tal, mas não cheguei em uma situação do grupo ter que votar. Não sei o que eu faria".

A integrante do Pipoca então desabafou: "Sabe o que me assusta? De dois dias para cá, [Cristian] virou totalmente tua prioridade e isso me assusta. Não é ciúmes".

Larissa se irrita ao descobrir traição de Bruna e Paula

Na madrugada deste domingo, 5, a personal trainer Larissa Santos flagrou uma traição da atriz Bruna Griphao e de Paula Freitas, que deixou ela bastante irritada e acabou começando uma briga entre as aliadas dentro do confinamento de Big Brother Brasil 23.

O que aconteceu foi que a personal trainer ouvir a conversa das amigas, onde elas planejavam revelar a estratégia do Quarto Deserto para Cristian, que faz parte do grupo rival, para que ele pudesse escapar do paredão. Porém, Larissa ficou muito irritada e resolveu tirar satisfação com as duas.

“Se todo mundo combinou sentado de não falar, era melhor vocês não falarem”, disse a professora de educação física. “Mas a gente não falou, quem falou foi ele. Ele que veio de lá pra cá e sentou com a gente”, rebateu Paula, negando a traição que Larissa estava apontando.

“Era melhor pra todo mundo que a gente falasse”, confessou Bruna. “Todo mundo tinha combinado de 'não vamos falar do nosso jogo'. Vocês foram limpar a barra de vocês e demonizaram o resto do grupo. Vocês fizeram isso porque priorizam ele, não por causa da gente”, disparou a personal trainer.