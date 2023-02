BBB 23: Expulsão? Internautas repercutem tapa de Larissa em Bruna Griphao: ''Chega estralou''

No BBB 23, Bruna Griphao faz brincadeira com Larissa, que reage dando um tapa na atriz e divide opiniões na web sobre expulsão

Um momento polêmico de Bruna Griphao (23) e Larissa Santos (24) no BBB 23 deu o que falar nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira, 09.

Após a Festa do Líder Gustavo (28), a atriz foi fazer uma brincadeira com a amiga, dando uma cutucada na bunda dela, que reagiu dando um tapão em Bruna. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que Lari se preparava para dormir com Fred (33), quando levou a dedada.

Depois da repercussão, internautas dividiram opiniões na web, recordando os casos de Hariany Almeida em 2019 e Ana Paula Renault em 2016 no programa. Alguns estão pedindo pela expulsão da professora de Educação Física, já outros, defendem que era apenas uma brincadeira entre elas.

"Não tenho nada contra a Lari, não gosto é dessa Bruna inconveniente. Com áudio pra escutarem o tapa, podem estar brincando ou não, mas infelizmente ela bateu gente. Chega estralou", disse uma.

"Não acho que o tapa da Larissa é motivo de expulsão, Bruna cutucou ela na brincadeira e ela rebateu. Nada demais, turma do mimimi", opinou outro. "O povo querendo expulsar a Larissa por ter dado um tapa na Bruna sendo que as duas estava claramente brincando e bêbadas, vão procurar o que fazer, gente", disparou mais uma em defesa.

Confira o momento em que Larissa dá tapa em Bruna Griphao:

Hj teremos uma aula de seletividade branca. É assim que funciona: Bruna ñ foi expulsa por dar um chute no Gabriel Flopado (mto menos pela almofadada), Flopado não foi expulso por empurrar a Bruna perto do confessionário e Larissa não será expulsa pelo tapa q deu na Bruna #BBB23 — Gio B. (@BBBverso) February 9, 2023

LARISSA EXPULSA pic.twitter.com/tpGglYuToP — Leia Carvalho (@LeiaCarvalho7) February 9, 2023

o povo querendo expulsar a larissa por ter dado um tapa na bruna sendo que as duas estava claramente brincando e bebadas, vão procurar oq fazer gente mds pic.twitter.com/Bn1TFPukOM — ray (@i4kmoes) February 9, 2023

pro povo burro e idiota que tá comparando o empurrão que a Hariany deu na Paula com o tapinha que a Larissa deu na Bruna. Tá aí. A Paula deu um tapa na cara da Hari que fez até o rosto da garota virar, ela não foi expulsa. podem chorar, não vai ter Larissa Expulsa #bbb23pic.twitter.com/KzjayVMIL3 — camig #bbb23 (@cauarjj) February 9, 2023

não acho que o tapa da Larissa é motivo de expulsão, Bruna cutucou ela na brincadeira e ela rebateu. nada demais, turma do mimimi... #BBB23

Larissa Expulsa pic.twitter.com/zQP2pJ2wmM — vg (@vagnerr22__) February 9, 2023

BBB 23: Key Alves reclama de Gustavo com as sisters Larissa Bruna Griphao

Durante a Festa do Líder na madrugada desta quinta-feira, 09, Key Alves (23) não gostou nada de ver seu affair no confinamento, Gustavo, próximo de sisters.

A atriz Bruna Griphao acabou sentindo dor no joelho e recebeu ajuda de alguns brothers, entre eles, o fazendeiro. Em papo com Fred Nicácio (35) na sala da casa mais vigiada do Brasil, a jogadora de vôlei comentou sobre o incômodo. "Amanda acabou de sair com um saco de gelo, acho que ela bateu", disse Fred. "Por que ele tem que ficar passando a mão nela? Se eu tiver dor no meu joelho, não vou pedir pra ninguém passar a mão no meu joelho. Tem certas coisas que tem que evitar", disparou a atleta.

Momentos antes, Key Alves disse que viu Larissa muito próxima de Cowboy. "Bicho, me desculpa. Tenho uma intuição muito f*da e eu sinto, vejo que ela dá em cima dele", falou em conversa com Nicácio.

"Ele tava dançando e ela: 'Pega um shotinho'. E deu na boquinha dele. E eu só olhando", comentou Fred. "O Black chegou para mim e falou: 'Tá vendo ela em cima dele?'. Eu sinto que ela dá em cima dele [Gustavo]", desabafou.

