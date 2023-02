Gil do Vigor fala sobre possível expulsão de Larissa do BBB 23: ''Existem limites''

Ex-BBB Gil do Vigor opinou sobre agressões cometidas por Larissa do BBB 23 após última festa

O comportamento de Larissa Santos após a última festa do BBB 23 está dando o que falar nas redes sociais. Após ela dar mais de um tapa em Fred, seu affair na casa, e empurrar Marvvila, a sister tem tido sua eliminação pedida pelos internautas.

Neste domingo, 19, ao ver toda a repercussão e o vídeo dos acontecimentos na casa mais vigiada do Brasil, o ex-BBB, o economista Gil do Vigor, pronunciou-se em seu Twitter e deu sua opinião sobre o caso polêmico.

"Não estou falando de uma situação em específico mas tenho visto diversos vídeos que poderiam gerar possíveis expulsões e isso é se colocar em risco. Existem limites para brincadeira e se sabem que algo pode acabar com expulsão, precisam se policiar", opinou ele.

"23 edições e o povo não aprende que BRINCADEIRA com tapa pode terminar em expulsão. Depois a Aline é a chata neh?", escreveu Gil no tweet.

Larissa expulsa do BBB 23?

Neste domingo, 19, a expulsão de Larissa Santos tem sido muito comentada na rede social após a professora de Educação Física perder a paciência e agredir os colegas da casa. Tudo começou depois da brincadeira que foi feita na casa com um creme hidratante.

Ao cair a substância em seu rosto, a personal trainer ficou nervosa e acabou dando alguns tapas em Fred, seu ficante no reality, e até empurrou Marvvila. O vídeo do momento das agressões tem repercutido entre os internautas. Muitos questionam que em outras edições, como a do BBB 19, houve expulsões "por menos", como a de Hariany Almeida.