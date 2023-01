BBB23: Fred fala que o filho com Bianca Andrade só existe por conta do reality

Youtuber Fred revela que confinamento de Bianca Andrade para o reality foi o que ajudou para se reaproximarem

O youtuber Fred (33), que está confinado para o Big Brother Brasil 23, revelou que seu filho Cris, fruto de seu relacionamento com a empresária Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, só existe por conta do reality. Nesta quinta-feira, 26, ele disse que o confinamento da influenciadora foi determinante para que eles se reaproximassem.

“A gente só tem o Cris por causa do BBB. A gente estava muito distante quando ela veio para o BBB. Ela estava namorando outro [o músico Diogo Melim, da banda Melim], e eu fiquei apreensivo. Falei 'nem vou assistir', mas não aguentei. A gente já tinha ido e voltado milhares de vezes, mas ela estava namorando outro cara, e o malandro terminou. Foi quando a gente voltou a se falar'”, revelou, enquanto conversava com Bruna Griphao.

“Ela [Bianca] sabe, e ela está no DVD. Queria superar, esquecer. Além de lembrar, tinha que vê-la”, brincou, em meio a cantorias de músicas da cantora de funk e pagode Ludmilla, revelando que ficou um tempo sem ouvir as canções dela por conta de Bianca.

O Fred (Desimpedidos) dizendo que teve o baby Cris com a Boca Rosa (Bianca Andrade) por causa do BBB. #BBB23#bbb#redebbb

Key detona MC Guimê

Key Alves decidiu alfinetar o funkeiro Mc Guimê nesta quinta-feira, 26. Ela confessou que achava o cantor uma pessoa forte no confinamento, mas acabou mudando sua visão quando ele ficou ao lado de Gabriel Tavares em meio às polêmicas dele com a atriz Bruna Griphao.

"O Gabriel fez tanta merda que é muito difícil quem colar com ele andar certinho. Faz merda junto. O Guimê, que eu achava um cara muito forte lá fora, um cara que poderia ir para a final... Ele cagou andando com o Gabriel. Ele tava gritando que todo mundo sabia que o Gabriel tava brincando quando falou aquilo [sobre 'dar uma cotovelada em Bruna'], mas o Tadeu falou que isso não é brincadeira. Ele assumiu o B.O. do Gabriel. Pra um cara ídolo igual ao Guimê, é zoado, cara, é muito zoado", pontuou a jogadora sobre o recado de Tadeu Schmidt sobre o relacionamento tóxico que o modelo estava vivendo com a atriz.