BBB 23: Larissa e Cezar Black ganham a Prova do Anjo e dividem poderes

Larissa e Cezar Black venceram a Prova do Anjo e escolheram juntos os monstros da semana no BBB 23

Larissa (24) e Cezar Black (34) venceram a disputa da Prova do Anjo na tarde deste sábado, 11. A dupla inusitada fez o melhor tempo na dinâmica e ao contrário do que aconteceu na Prova do Líder nesta semana, em que Ricardo (30) e Guimê (30) precisaram disputar a liderança, os dois terão acesso aos poderes do anjo do BBB 23.

Mesmo sendo de grupos rivais, eles comemoram após o final da disputa aos berros e se abraçaram. Depois da celebração, a dupla partiu para a ação e já definiu quem serão os novos Monstros: Marvvila (23) e Ricardo. Os castigados terão que carregar um saco e levá-lo à área reservada do Jardim toda vez que houver um sinal para puxá-lo.

pelo menos minha filha ganhou uma prova do anjo 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/EjGb2ukjfc — ؘgica (@gigitweeta) March 11, 2023

Além do castigo, Larissa e Cezar Black também definiram os convidados para o Almoço do Anjo: Domitila (38) e Fred (33), aliados de cada um deles. A ativista até brincou com a polaridade: “Que almoço em família”, comentou, lembrando que enfrentou o jornalista durante a prova de resistência no Quarto Branco e acabou perdendo.

domitila e fred no almoço do anjo



🎥Globoplay pic.twitter.com/jEVM7XAd5O — bee no #bbb23 🌭 (@witharisgz) March 11, 2023

Para finalizar a sequência de vantagens, os dois ainda precisarão definir quem ficará com a imunidade na formação do paredão da semana, que acontece no próximo domingo, 12.

Quem é o líder da semana?

Durante essa semana, as provas do BBB 23 foram em duplas, mas ao contrário do que aconteceu com Larissa e Cezar Black, Ricardo e MC Guimê precisaram entrar em um embate para definir quem ficaria com a liderança e quem levaria um prêmio em dinheiro. Depois de muita discussão, o biomédico acabou cedendo nesta sexta-feira, 11, e deixou que o funkeiro fosse o líder da semana.

Durante a madrugada, Ricardo explicou que levou em consideração um motivo inusitado para entregar as vantagens para o funkeiro, que agradeceu a atitude do amigo.