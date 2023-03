BBB 23: Ricardo confessa porque cedeu liderança para MC Guimê

Em conversa com Guimê, Ricardo revela verdadeiro motivo para deixar liderança de lado: “Não via seu nome na mídia”

Amarelou? Fora da casa mais vigiada do Brasil, Ricardo (30) recebeu algumas críticas por ceder a liderança para MC Guimê (30), depois que os dois venceram a prova em dupla. Mas dentro do BBB 23, o biomédico abriu o coração e revelou quais foram os seus reais motivos para deixar o poder de lado.

Em conversa com o funkeiro, ele expôs o seu posicionamento: "Mano, eu vou te falar a real mesmo, sinceridade. Acho que essa Festa do Líder pra você muda mais sua vida lá fora, de coração. Por que eu já não via seu nome na mídia há muito tempo, irmão. Eu tô ligado que você tá ligado que era isso", Ricardo confessou.

O biomédico ainda falou sobre a carreira do amigo: "Você estava um pouco fora da cena, você não estava no topo como você estava um tempão atrás.” e continuou: "E eu sei que essa festa vai fazer suas músicas que você deixou lá fora vingar aqui. Que é de coração mesmo. Mano, eu sou feliz por você”, contou.

“Quando você canta suas músicas que você fez lá fora, eu fico pedindo pra você cantar porque eu vejo que você fica feliz, mano. Essa festa vai mudar mais sua vida do que a minha. Eu tô aqui pelo corre mesmo", Ricardo revelou. Guimê agradeceu: "Obrigado pela compreensão, de coração mesmo. Você sabe o quanto era importante pra mim, por isso eu falei que não queria arredar o pé.", disse.

Entenda a liderança desta semana:

MC Guimê e Ricardo tiveram alguns embates sobre a decisão da liderança, mas chegaram num consenso na noite da última sexta-feira, 10. Os dois venceram a prova juntos e precisaram definir quem seria o líder e quem ganharia um prêmio em dinheiro. MC Guimê se tornou o todo poderoso e definiu o VIP da semana. Já Ricardo, abriu mão do poder e levará a bolada para casa.