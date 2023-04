BBB 23: Larissa comenta sobre possibilidade de Fred ter novo affair: ''Quem vai perder vai ser ele''

Larissa fala sobre relacionamento com Fred Bruno fora do BBB 23 e diz que vai ficar brava caso ele tenha novas amigas e affair

Após permanecer no BBB 23 ao lado de Amanda (32) depois de disputar paredão contra Domitila Barros (38), a eliminada na noite de terça-feira, 18, Larissa Santos (24) comentou sobre o relacionamento com Fred Bruno (33) fora da casa.

No Quarto do Líder, Bruna Griphao (24) e a professora de Educação conversaram sobre os ex-participantes do reality show da Globo. A atriz questionou a amiga se Fred ainda deve gostar delas, se tem novas amigas e uma possível namorada.

"Ele não vai ter, porque, se tiver, a gente vai ficar muito brava com ele. 'Sai daqui, seu babaca'. Quem vai perder, vai ser ele", respondeu a catarinense.

Durante o papo, a líder Bruna ainda questionou sobre a possibilidade de Fred e Larissa engatarem o namoro fora do programa. A professora de Educação Física, porém, ressaltou que não sabe como será a relação dos dois após o confinamento.

Vale lembrar que assim que deixou a casa do BBB 23, Fred falou que pretende conversar com a affair sobre o assunto.

As sisters ainda falaram sobre os outros eliminados que querem rever. "Saudade de todo mundo", declarou Bruna. "Daqui a pouco a gente vai estar com eles. Faltam seis dias", disse Larissa.

BBB 23:

A noite de terça-feira, 18, foi agitada na casa do BBB 23, da Globo. Após a eliminação de Domitila Barros e a vitória de Bruna Griphao na prova do líder, os participantes formaram o 17º paredão da temporada, que é disputado por Larissa e Ricardo.

Ao vivo, a líder Bruna Griphao indicou Ricardo Alface direto para o paredão. “Não tem muito mistério, hoje eu vou mandar o Facinho. Ele não joga com a gente. Hoje eu só tenho essa opção e vai ser o Facinho”, afirmou ela.

Então, os participantes fizeram a votação aberta na sala e a mais votada foi Larissa. Assim, ela e Ricardo disputam o paredão duplo. A eliminação será na quinta-feira, 20, que também terá a prova final da temporada, que vai definir o primeiro finalista da edição.