BBB 23: Larissa avalia mudança de comportamento de sister: "Começou a baixar a guarda"

Larissa conversou com as sisters do Quarto Deserto sobre a mudança de comportamento de Domitila Barros

No Quarto Deserto, Larissa conversa com Amanda, Aline Wirley e Bruna Griphao sobre seu relacionamento com Domitila Barros após ter vencido a repescagem e voltado para o BBB 23.

A professora de Educação Física começou o papo avaliando que a ativista social e Fred Nicácio "tem muita potência", e ressaltou que sente que a sister "baixou a guarda" desde que o amigo também voltou ao jogo.

+ BBB 23: Larissa e Domitila têm discussão após volta de sister: ''Não vem de indireta''

"Agora eu comecei a sentir que ela começou a baixar a guarda. Nem precisei conversar com ela, eu estou sentindo até no jeito dela", opinou a catarinense.

Em seguida, Larissa revelou que não se convenceu com o pedido de desculpas de Domitila, que conversou com ela sobre ter minimizado os sentimentos entre ela e Fred Desimpedidos, com quem teve um affair no jogo. Para a sister, Nicácio fez com que a miss Alemanha mudasse de pensamento.

"E eu estou aberta se ela quiser conversar. Vou falar as coisas que me magoaram, vou pontuar. Se ela quiser conversar e tudo mais, eu estou aberta a conversa e resolver da melhor forma. Mas tem coisas que precisam ser ditas", pontuou.

Larissa chora ao falar de brother

A sister Larissa desabafou com Amanda e Bruna Griphao sobre uma atitude de Ricardo na formação do décimo primeiro paredão do BBB 23. O brother tentou dar o cola da imunidade do anjo para Domitila Barros, mas descobriu que o anjo é autoimune.

"Tenho medo de até eu estar sendo errada nisso, entendeu? Até nisso eu tô errada. Medo de eu estar, como que eu vou dizer, sentindo algo que eu não precisava sentir", disse ela, que foi aconselhada pela atriz e caiu no choro.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!