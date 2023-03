BBB 23: Larissa cai no choro ao falar de Ricardo: 'Tenho medo'

Larissa desabafa após ver atitude de Ricardo na formação do paredão e cai no choro durante desabafo: 'Até nisso eu estou errada'

A sister Larissa desabafou com as amigas Amanda e Bruna Griphao sobre uma atitude de Ricardo na formação do décimo primeiro paredão do BBB 23, da Globo. O rapaz tentou dar o cola da imunidade do anjo para Domitila Barros, mas descobriu que o anjo é autoimune. Então, Larissa questionou a atitude dele.

"Tenho medo de até eu estar sendo errada nisso, entendeu? Até nisso eu tô errada. Medo de eu estar, como que eu vou dizer, sentindo algo que eu não precisava sentir", disse ela.

Então, Bruna aconselha Larissa a não desistir de falar sobre Domitila no Jogo da Discórdia. "É que são mais coisas sobre as mesmas coisas. Eu fico pensando, isso daí também não é importante pro público?", disse a sister. Logo depois, Larissa caiu no choro e foi consolada pelas amigas.

Saiba como foi a formação do décimo primeiro paredão do BBB 23

Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santanadisputam a preferência do público no décimo primeiro paredão do BBB 23 e um deles será eliminado na próxima terça-feira, 28.

O anjo da semana Ricardo tentou dar a imunidade para Domitila, mas recebeu a notícia de o anjo é autoimune. Logo depois, a líder Sarah Aline indicou Bruna Griphao direto para o paredão. Na sequência, Marvvila usou o poder que ganhou na dinâmica do soprobol. Ela precisou vetar o voto de um participante e escolheu tirar o voto de Amanda. Então, os participantes fizeram a votação no confessionário e a mais votada foi Amanda.

Amanda usou o Poder Curinga, que é o poder reverso. Ela precisou mandar para o paredão uma pessoa entre as menos votadas pela casa. As opções dela eram Cezar, Domitila, Fred, Gabriel e Larissa. Então, Amanda decidiu indicar Gabriel Santana. O ator teve o direito do contragolpe e decidiu puxar Aline Wirley para o paredão. Por fim, Amanda, Gabriel e Aline disputaram a prova bate-volta e Amanda se deu bem e escapou do paredão.