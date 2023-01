BBB 23: Larissa aponta Gabriel como 'não confiável'

Larissa muda de ideia de última hora e aponta Gabriel como 'não confiável' no Jogo da Discórdia do BBB 23

Durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 30, os participantes precisaram escolher uma pessoa como 'não confiável' para levar uma tortada no rosto. Em sua vez, Larissa iria escolher Marvvila para a opção, mas mudou de ideia de última hora e puxou Gabriel para a dinâmica.

Em seu discurso, Larissa disse: “Pensando em jogo, se fosse pensando em pessoa e amizade não seria essa pessoa, mas pensando no jogo, vou escolher a Ma. É pelo grupo, nunca tive atrito nenhum com ela e seriauma das últimas opções do grupo para votar”. Então, o apresentador Tadeu Schmidt destacou que ela precisa escolher uma pessoa que seja a menos confiável para ela.

Assim, Larissa trocou e apontou Gabriel como não confiável. “Então eu vou trocar pelo Gabriel. Eu vou falar o motivo, pensando em pessoa, não por N motivos que aconteceram. Pensando em nós dois, a gente não tem tanta troca. A gente discutiu na festa e ele falou uma coisa muito grossa comigo e eu só queria ajudar...”, disse ela. Por sua vez, ele respondeu: “Acho que a gente já conversou, te pedi desculpas pelas palavras infelizes, você realmente estava querendo ajudar. Eu te expliquei, você queria me cortar”. Para encerrar, ela disse: “Cortar não, ajudar”.

