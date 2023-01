BBB 23: Público reage ao ver o Dummie dando as tortadas: 'Trauma na produção'

Produção do BBB 23 toma decisão de que é o Dummie quem joga a torta na cara dos participantes durante o Jogo da Discórdia e o público reage: 'Coisa sem graça'

Uma decisão da produção do BBB 23, da Globo, surpreendeu o público do reality show na noite desta segunda-feira, 30. A equipe do programa decidiu que os participantes não vão ter contato físico durante o Jogo da Discórdia que envolve torta na cara. Assim, o personagem Dummie foi o responsável por dar a tortada no participante escolhido .

Nesta noite, o apresentador Tadeu Schmidt explicou como seria o Jogo da Discórdia. Na dinâmica, os participantes se dividiram em três grupos de 7 pessoas cada um e deveria escolher pessoas dos grupos rivais para definir quem não é confiável. A cada rodada, um deles sentada em uma cadeira e chamava uma pessoa para levar a tortada.

Então, o público foi surpreendido quando o Dummie foi o responsável por dar a tortada na pessoa escolhida. Em edições anteriores, o próprio participante que escolheu o rival era quem jogava o item no rosto do outro – como um balde de água, por exemplo. Porém, agora, a regra mudou.

Nas redes sociais, o público reagiu ao ver a mudança na dinâmica . E vários internautas relembraram o episódio do BBB 22, quando a atriz e cantora Maria bateu o balde na cabeça de Natália durante um Jogo da Discórdia. Na época, Maria foi expulsa da atração por causa do seu gesto. “É o que dummie que vai dar, que coisa sem graça. Era mais fácil uma alavanca de slime”, disse um internauta. “O Dummie dando a torta na cara e não os participantes que é para não amassarem ninguém como fizeram com a pobi da Nat”, afirmou outro. “O Dummie passando a torta com todo carinho na cara do povo como se passasse máscara fácil de skincare”, brincou mais um. “A torta será dada pelo dummie, o medo de alguém ser expulso”, declarou um internauta. “Queria ser um dummie nesse momento para ficar dando tortada em todo mundo, que sabor”, escreveu outro. “Quem dá a tortada é o dummie, a Maria causou trauma na produção. Tô rindo muito”, contou mais um.

