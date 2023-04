BBB 23: Larissa aponta alvo para o Jogo da Discórdia: "Jogo confortável desde o início"

Larissa revelou para Aline Wirley que pretende falar sobre uma sister no Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 3

Durante uma conversa com Aline Wirley na área externa da casa do BBB 23, Larissa revelou qual participante está na sua mira para o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 3.

A professora de Educação Física, que está no paredão, contou que não pretende chamar Domitila, pois já encerrou o assunto que tinha pendente com ela, além disso, ela não quer ser repetitiva. "Já falei o que tinha que falar para ela (...) Senão, vou nas outras pessoas e sem medo", afirmou.

Em seguida, a sister contou que pretende mirar em Sarah Aline, pois segundo ela, a psicóloga está 'confortável' no jogo desde o início. "A Sarah vai ficar doida no Jogo da Discórdia. Ela não está acostumada", disparou ela.

A sister ainda acrescentou: "Eles me colocam no Paredão do mesmo jeito. Jogo confortável desde o início (...) Queridômetro, é recorde de coração (...) Nunca foi prioridade de ninguém para ser votada. 'Todo mundo já se sentiu muito mais pressionada do que você'", disse ela, ensaiando o que poderia dizer para a colega de confinamento.

Por fim, Larissa ainda confessou para a cantora que está tentando "entender as movimentações" as movimentações de jogo de Fred Nicácio.

Próximas movimentações no jogo

Larissa está bastante confiante de que não irá sair do Big Brother Brasil 23 neste paredão. Mesmo já tendo sido eliminada anteriormente e estando em uma nova berlinda, a integrante do elenco da casa mais vigiada do país já está até bolando os movimentos que fará na próxima semana dentro do confinamento.

Em conversa com as aliadas, ela declarou que as sisters precisam se dedicar ainda mais para as próximas provas que virão, principalmente a Prova do Líder, para que consigam se salvar de possíveis paredões. "Anjo, Poder Curinga, tudo ainda na semana que vem, se a gente estiver aqui, é uma coisa que a gente tem que pegar o máximo possível, mas o Líder não tem como a gente perder."

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!