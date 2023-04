BBB 23: Domitila chama Larissa para conversa: 'Nunca tive essa intenção'

Em disputa no paredão da semana no BBB 23, Domitila Barros tem uma conversa séria com Larissa sobre a relação delas no jogo: 'Eu magoei'

Disputando o 12º paredão do BBB 23, Domitila Barros decidiu ter uma conversa séria com Larissa sobre a convivência delas dentro do reality show. A Miss Alemanha relembrou os atritos delas ao longo da competição e disse que quer deixar mágoas.

"Independente de qualquer coisa, é como você mesma falou: no começo a gente teve uma relação muito agradável e eu sei que ainda tem muita coisa pra ver... Mas, de coração, eu nunca tive essa intenção de lhe magoar da forma que eu magoei e não quero que fique essa mágoa. Não sou eu que tenho que querer, mas eu queria dizer isso mais uma vez, tá ok?", afirmou.

Então, Larissa respondeu: "Eu só fico triste pelas coisas que aconteceram, mas acho que é normal mesmo. Triste pelo o que eu eu vivi aqui dentro. Não só de você, de várias pessoas também, sabe? Fico triste, por tudo. Mas não tenho mágoa. Nem sua e nem de ninguém. Pode ficar tranquila".

Saiba como foi a formação do 12º paredão do BBB 23

Nesta semana, Sarah Aline comprou o Poder Curinga, que era o Poder Real. Com este poder, ela ganhou a imunidade e recebeu essa notícia nesta noite de domingo. Logo depois, as anjas Larissa e Amanda deram o colar da imunidade para Bruna Griphao.

Na sequência, a líder Aline Wirley indicou Domitila Barros direto ao paredão. A votação da casa aconteceu no confessionário e cada participante teve que votar em duas pessoas. As duas mais votadas foram Larissa e Amanda, que foram emparedadas. Então, os participantes fizeram uma nova dinâmica no BBB 23: o Restam Dois, no qual as emparedas tiveram que dar uma imunidade relâmpago cada uma. Elas tiveram que escolher entre Marvvila, Ricardo, Fred Nicácio e Cezar Black. Em sua decisão, Larissa deu a imunidade para Ricardo Alface. Por sua vez, Amanda deu a imunidade para Fred. Assim, Marvvila e Cezar restaram no jogo e também estão no paredão.

Por fim, Amanda, Larissa, Cezar e Marvvila disputaram a prova bate-volta e Cezar se salvou do paredão. Vale lembrar que, nesta semana, o público vai dar o Voto Reverso no paredão, no qual terá que votar para decidir quem quer que continue no jogo. O menos votado será eliminado na terça-feira.