BBB 23: Key Alves tem crise de choro antes da eliminação e é consolada

Ao ver seus aliados e o namorado, Gustavo, no paredão do BBB 23, Key Alves cai no choro e desabafa: 'Coração apertado'

A jogadora de vôlei Key Alves sentiu a tensão do paredão neste sábado, 25, poucas horas antes da noite de eliminação na Semana Turbo do BBB 23, da Globo. Ela caiu no choro ao ver os colegas arrumando as malas para o paredão. Isso porque o paredão da rodada é disputado por três aliados dela: Domitila, Fred Nicácio e Gustavo.

Key caiu no choro e desabafou: “Estou com o coração apertado”. Então, Fred Nicácio apareceu para consolar a jovem. “Eu sei, meu amor, mas olha só para mim. Você vai ter uma grande experiência. Vive isso, acolhe essa emoção, chora sim. Acolhe sim. Só não esquece que nada termina aqui, aqui é só o começo de tudo”, declarou.

Logo depois, Domitila também apoiou a colega. “Agora, amiga, o seu coração é tão lindo. Por isso que eu acho importante o povo ver você chorando. Seu coração não é de pedra, seu coração é lindo e você sofre”, afirmou. Então, Key contou que não iria chorar na frente de Gustavo. “Ele não pode me ver chorando”, afirmou ela, que enxugou as lágrimas.

Key Alves revela incômodo com Cara de Sapato no BBB 23

A jogadora de vôlei Key Alves desabafou com Gustavo ao ficar incomodada com uma atitude de Antonio Cara de Sapato durante o BBB 23, da Globo. Ela contou que não gostou quando ele disse que iria tomar banho junto com ela.

Em uma conversa com Gustavo, ela contou o que aconteceu. “Eu estava esperando para tomar banho, aí o Sapato perguntou: 'quem é o próximo?'. Aí eu falei: 'sou eu'. Ele falou: 'então, eu vou com você'”, disse ela. E o namorado dela questionou: “No banho?”. Ela respondeu: “Eu entrei e ele veio entrar comigo”. Logo depois, Key revelou o desconforto com a situação. “Eu me senti desconfortável real”, disse ela.