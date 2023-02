BBB 23: Key Alves fica incomodada com atitude de Cara de Sapato

Key Alves desabafa com Gustavo após pedido de Cara de Sapato durante o banho: 'Desconfortável'

A jogadora de vôlei Key Alves reclamou de uma atitude de Antonio Cara de Sapato durante o BBB 23, da Globo. Nesta sexta-feira, 24, ela ficou incomodada quando o rapaz pediu para dividir o box do banheiro com ela.

Em uma conversa com Gustavo, ela contou o que aconteceu. “Eu estava esperando para tomar banho, aí o Sapato perguntou: 'quem é o próximo?'. Aí eu falei: 'sou eu'. Ele falou: 'então, eu vou com você'”, disse ela. E o namorado dela questionou: “No banho?”. Ela respondeu: “Eu entrei e ele veio entrar comigo”.

Logo depois, Key revelou o desconforto com a situação. “Eu me senti desconfortável real”, disse ela.

👀 Key pro Cowboy ''Eu estava esperando pra tomar banho, aí o Sapato perguntou: 'Quem é o próximo?' aí eu falei: 'Sou eu'. Ele falou: 'Então eu vou com você' aí eu entrei e ele veio entrar comigo. Eu me senti desconfortável real." #BBB23pic.twitter.com/eu8L32lPQu — Splash UOL (@Splash_UOL) February 24, 2023

Key Alves conta que mentiu sobre detalhe de sua vida

No BBB 23, a sister Key Alves (23) abriu o jogo e admitiu que contou uma mentira sobre o valor que recebia com plataforma de conteúdo adulto. "Quando eu fiz, falei: 'Preciso fazer isso aqui ser bem visto'. E aí a estratégia de marketing foi: 'Vou soltar quanto eu ganho jogando, para a galera entender por que eu fui pra lá... E aí soltei que eu ganhava 1.500 reais. Mas o que veio de gente atrás de mim... Você não tem noção, um monte! Matéria soltando: 'Key ganha 1.500 reais'", contou a sister.

Key recordou o que respondia quando perguntavam quanto ela ganhava com a plataforma de conteúdo adulto. "200 mil reais por mês! Acabou com o povo. Ninguém mais viu que eu estava fazendo coisa errada. Só 'ela está certa'. Vão fazer o quê? Eu virava para o meu técnico e ficava: 'Você quer o quê, que eu pare de ganhar 200 mil?'. Só que não era esse valor. Eu chutei para chamar atenção, mas já era um valor bizarro. Nem se compara. Para a galera curiosa com questão de números, eu falei que ganhava 50 vezes mais. Foi muito massa o marketing que a gente fez".