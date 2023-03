BBB 23: Key Alves entrega detalhes de affair com cantor famoso antes do reality

Durante a festa no BBB 23, Key Alves conta para Cezar Black sobre romance com rapper carioca Xamã

Durante a festa da líder Bruna Griphao (23), na madrugada desta quinta-feira, 02, na casa do BBB 23, Key Alves (23) conversou com Cezar Black (35) sobre seu romance com rapper carioca.

A jogadora de vôlei comentou novamente sobre seu affair com Xamã (33). Enquanto tocava a música Malvadão 3, do artista, a atleta contou que gostaria que o cantor fosse cantar no confinamento.

"Queria muito que ele viesse tocar aqui", disse Key. Em seguida, o enfermeiro perguntou se ela costumava sair com Xamã, e ela falou que ficavam. "Muito. Na real, eu ficava com ele, mas não era nada sério. Era muito meu amigo, mas, quando a gente queria, se beijava", respondeu ela.

Key ainda revelou que ele foi a única pessoa que ficou sabendo que ela iria para o programa comandado por Tadeu Schmidt (48). "Foi a única pessoa que eu contei que eu estaria aqui, fora da minha família", completou a sister.

Vale lembrar que Key já havia falado sobre o affair com Xamã. Em papo com brothers sobre com qual famoso ficaria, a atleta disse: "Já peguei e pegaria de novo, né? O Xamã, Gustavo Mioto...". Ela também contou que ficava com o lateral do Palmeiras, Joaquín Piquerez.

Confira Key Alves falando sobre affair com Xamã:

Key Alves falando sobre as suas ficadas com o rapper Xamã #BBB23pic.twitter.com/7TljYbpY2j — Portal Alta Definição (@portaladplay) March 2, 2023

BBB 23: Cara de Sapato afirma que ficaria com sister em balada

Antes da festa de Bruna Griphao, Cara de Sapato (32) surpreendeu a web ao elogiar sister. Na sala, pouco antes da comemoração começar, os brothers aguardavam a porta se abrir para curtirem a festa na área externa.

Cara de Sapato, então, revelou interesse na atriz, deixando os fãs que torcem por um romance dele com Amanda decepcionados. Bruna comentou que não gostou do look e foi quando Cara de Sapato olhou para a atriz e disse: "Se eu te vejo na night, eu vou para cima", arrancando risadas da sister e dos brothers.

"Toma, tomaaa", brincou MC Guimê ao ouvir a cantada do amigo, batendo na mão do atleta. "Olha o Sapato como é que ele vem", disse ainda o marido de Lexa.

