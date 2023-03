BBB 23: Cara de Sapato afirma que ficaria com sister em balada: ''Vou pra cima''

Antes da festa no BBB 23, Cara de Sapato solta 'cantada' em sister e diz que 'vai pra cima' de confinada em balada; Amanda reage

Antes da festa da líder Bruna Griphao (23), na noite de quarta-feira, 01, na casa do BBB 23, Cara de Sapato (32) surpreendeu a web ao elogiar sister.

Na sala, pouco antes da comemoração começar, os brothers aguardavam a porta se abrir para curtirem a festa na área externa. Cara de Sapato, então, revelou interesse na atriz, deixando os fãs que torcem por um romance dele com Amanda (31) decepcionados.

Bruna comentou que não gostou do look e foi quando Cara de Sapato olhou para a atriz e disse: "Se eu te vejo na night, eu vou para cima", arrancando risadas da sister e dos brothers.

"Toma, tomaaa", brincou MC Guimê ao ouvir a cantada do amigo, batendo na mão do atleta. "Olha o Sapato como é que ele vem", disse ainda o marido de Lexa.

Os outros confinados também tiraram sarro da declaração do lutador de MMA. Em seguida, Larissa recordou que sonhou com um beijo entre os brothers. Bruna Griphao também contou que Gabriel Santana sonhou que a beijava. "Mas não fica com ciúme não, Sapato", brincou o ator com o brother.

Durante a festa, Bruna Griphao não segurou a emoção ao ouvir sua música, Bandida, lançada quando já estava confinada no BBB 23.

BBB 23: Cara de Sapato discute com MC Guimê

Em uma conversa entre MC Guimê, Ricardo e Cara de Sapato, o cantor comentou com o lutador que vai chegar um momento do jogo em que eles precisarão votar de uma forma "cada um por si". “Tu é meu irmão, eu te amo, quero levar a tua amizade pra sempre. Mas eu e você temos um embate de jogo, porque querendo ou não, você acreditava muito num cara que era meu maior adversário aqui dentro. Pode ser que um dia eu priorize o Fredinho do que você”, disse Guimê.

Cara de Sapato diz que "pode ser" e que é algo normal no jogo. “Não é sobre desrespeitar ou não gostar, mas é que o jogo está chegando nessa situação. Vai acontecer isso”, acrescenta o cantor.

O cantor afirma que Cara de Sapato "fechava" com Gustavo e não com ele. “Chegou um momento em que você acreditou mais nele do que em mim”, lembra o MC.

