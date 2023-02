BBB 23: Key Alves confronta MC Guimê: 'Mexeu com a pessoa errada'

Ameaça? Key Alves bate de frente com MC Guimê após a eliminação de Gustavo e confronta o rapaz: 'Eu vou falar na tua cara'

O clima ficou tenso entre Key Alves e MC Guimê após a eliminação de Gustavo do BBB 23, da Globo, na noite deste sábado, 25. O Cowboy foi emparado por causa do Poder Supremo, que estava nas mãos de Guimê. Com a saída do seu parceiro, a jogadora de vôlei perdeu a paciência e confrontou o rival.

Depois de chorar muito com a eliminação de Gustavo, Key Alves recuperou as forças e decidiu dizer que vai enfrentar Guimê. Pouco antes do Big Fone tocar, ela parou na frente de Guimê e disparou: “Já que é para ter coragem, eu vou falar na tua cara, você mexeu com a pessoa errada”.

Logo depois, em conversa com seus aliados, ela disse que quer enfrentá-lo no paredão. “Eu quero ir no paredão com ele. Quero eu e ele, vamos ver se ele é f*dão então”, avisou.

Antes disso, Key ainda questionou a eliminação de Gustavo após o discurso de Tadeu Schmidt, que apontou que a coragem foi determinante no resultado do paredão. “Como que ele não teve coragem?”, afirmou, e completou: “Não vai ficar assim”.

Gustavo, o Cowboy, foi parar no paredão por causa do Poder Supremo. Na quinta-feira, 23, o cantor MC Guimê atendeu ao Big Fone e ganhou o Poder Supremo, que deu o direito para ele trocar qualquer pessoa que estivesse no paredão. Então, ele decidiu tirar Cara de Sapato da berlinda – após ele ter sido indicado pela líder – e emparedou Gustavo, que é um dos rivais de MC Guimê no jogo.