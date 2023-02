BBB 23: Key Alves fica aos prantos com eliminação de Gustavo

Ao perder o seu parceiro no BBB 23, Key Alves chorou bastante ao ouvir que Gustavo é o sexto eliminado do reality show

A jogadora de vôlei Key Alves ficou emocionada ao ver que seu affair e parceiro de jogo Gustavo foi eliminado do BBB 23, da Globo. Ele saiu do jogo com mais de 70% dos votos do público na noite deste sábado, 25, após enfrentar Domitila Barros e Fred Nicácio no sexto paredão da temporada.

Assim que Tadeu Schmidt anunciou o nome de Gustavo, Key começou a chorar. Ela foi vista chorando demais e até precisou ir para o jardim para se acalmar. Antes dele sair da casa, ela o abraçou de novo e eles trocaram carinhos. “Se cuida”, disse ele para ela.

De mãos dadas com Key, Gustavo se despediu dos colegas e saiu da atração. Abraçada com Fred Nicácio e Domitila, ela disse: “Não vai ficar assim”. Logo depois, a jogadora de vôlei chegou a dizer que quer enfrentar MC Guimê no paredão e que não viu sentido no Gustavo sair do reality show.