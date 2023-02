BBB 23: Saiba como foi o discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Gustavo

Tadeu Schmidt escreve discurso sobre as características dos emparedados com suas duplas e cita coragem como fator determinante para a eliminação de Gustavo do BBB 23

Na noite deste sábado, 25, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a eliminação do fazendeiro Gustavo, que saiu do jogo com mais de 71% dos votos do público. Antes de contar o resultado do sexto paredão da temporada, ele fez um discurso sobre as características dos três emparedados no convívio com seus parceiros mais próximos.

Por fim, ele falou sobre coragem na hora de eliminar um participante do jogo.

Leia o discurso completo de Tadeu Schmidt para a eliminação de Gustavo:

“Quando eu terminar, seremos 15. Jamais um casal se conectou tão cedo no BBB como Gustavo e Key. Até porque eles já entraram, literalmente, conectados. Quando nem se conheciam, estavam ligados por luvas. Quando soltaram as luvas, ainda eram formalmente uma dupla. Quando acabaram as duplas, já eram um casal. E com uma sintonia absoluta, que surgiu no momento zero e continua até hoje. O que esses dois dão risadas juntos... E se tivessem entrado separados, será que teriam se aproximado? Como estariam hoje?”, disse ele.

“Domitila e Fred formam, não um casal, mas um par, que se juntou de maneira totalmente diferente. Não se acertaram com suas duplas iniciais, acabaram encontrando um no outro a parceria que queriam. Se aproximaram pela identificação. Quando um olha para o outro, vê reflexos da própria história, duas vidas que começaram com tantas dificuldades, com tantos motivos para dar errado e deram tão certo. Além disso, trabalham na mesma frequência, estão na mesma constelação, sintonizados, inclusive, no quesito popularidade aí dentro. Ninguém foi parar tantas vezes no paredão como a Domitila, se não fosse Poder Curinga e Prova Bate-volta, já seria o quarto paredão. O segundo do ranking é Fred Nicácio, não fosse a bate-volta, já seria o terceiro paredão. E os votos? Recordista de votos desde o início da temporada: Fred Nicácio, 23. Terceiro lugar, Domitila, 13. O contraste é bem razoável. Votos no Gustavo até hoje: um, anteontem”.

“Já houve alguns cowboys na história do BBB, sempre vão longe. Esse jeitinho de falar, com essa simpatia, quem fica com raiva deles? O Gustavo passou grande parte do programa no quarto do líder, muito por mérito próprio. Será que essa sensação de poder te fez bem ou te fez mal? Entre Domitila e Fred, qual é a diferença primordial entre eles para fazer um sair e o outro ficar? Se isso acontecer, como fica a Domitila sem o Fred? Como fica o Fred sem a Domitila? Não dá para imaginar. Mas como fica Key sem o Gustavo? Se desespera? Joga a toalha? Ou fica maior, querendo vencer esse jogo de virada? É difícil imaginar. A gente não conhece um sem o outro. No fim das contas, foi formado um paredão com três pessoas do mesmo quarto. E quando isso acontece, por quem cada um torce? Vamos ao resultado. Se no paredão anterior, o fator determinante foi o medo. Agora, houve uma participação importantíssima da coragem. E assim como o medo não foi o que vocês entenderam, a coragem talvez não seja compreendida também, mas tenham certeza: a coragem é sempre valorizadíssima. Quem sai hoje é você, Gustavo”, finalizou.